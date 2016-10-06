Храм с сурдопереводом

Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих, почти всегда присутствует на службах и помогает священнику. Узнать о ближайшей службе с сурдопереводом можно по телефону 8 905 801 66 91. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

В конце сентября в Москве состоялась первая Божественная литургия с сурдопереводом, совершённая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На неё съехались более 600 человек, в том числе представители православных общин глухих: сами инвалиды по слуху и священнослужители. Среди них был и настоятель храма во имя Трёх Святителей на улице Ильича, 6 в Екатеринбурге — иеромонах Виссарион (Кукушкин). Он уже 15 лет помогает глухим и слабослышащим обрести веру.

— Подобные богослужения проводились ещё до революции, при церквях организовывались школы для глухих детей, но после все эти традиции были, мягко говоря, утеряны, — рассказывает отец Виссарион, подчёркивая, что подобные богослужения — не уникальное явление. — И дело не только в отдалении глухих и слабослышащих от Церкви. Произошло в принципе отчуждение государства и общества от глухих. И это трагедия. Нам очень тяжело понять и принять мир глухих — это другой язык, другая психология, можно даже сказать, другая культура.

Мир глухих и слабослышащих людей, по его словам, очень разнообразен сам по себе, имеет свои особенности. И основная проблема — в нехватке общения, ограниченных социальных связях. Отсюда возникают разные духовные и психологические проблемы — озлобленность на окружающий мир, непонимание, претензии к окружающим. То же самое происходит и со стороны слышащих, особенно, тех, кто живёт в непосредственной близости с инвалидами по слуху.

Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих сама столкнулась с подобной проблемой. Она — слабослышащая, слух начала терять ещё в детстве. А покой и отдушину нашла лишь, когда начала воцерковляться.

— Я покрестилась поздно — в 40 лет. После этого стала приходить в храм. В разных жизненных непростых ситуациях мне это помогало — молилась, и на душе радостно становилось, — вспоминает Раиса Михайловна.

Познавать церковную жизнь ей приходилось самой — через церковную литературу. Вскоре к ней стали обращаться знакомые глухие и слабослышащие люди за помощью — просили помочь перевести молитвы. Но она понимала, что без священно-служителей ей не справиться. Через некоторое время благодаря помощи священников из Екатеринбургской духовной семинарии были организованы занятия для глухих и слабослышащих. А затем появилась и православная община во имя святого Иоанна Кронштадтского, которой нынче уже 15 лет, и храм во имя Трёх Святителей — единственное в Екатеринбурге место, где службы с сурдопереводом проводятся регулярно.

Понять и принять

— Отсутствие слуха не является преградой для спасения души человека. Мы даём возможность глухим стать соучастниками общения с Богом. Пусть посредством жестового языка, но они открывают своё сердце и чувствуют лёгкость на душе, — рассказывает священник екатеринбургской общины глухих Михаил Шамов.

Отец Михаил за долгие годы работы с глухими изу-чил их язык и с его помощью проводит исповедь. По его словам, для таких прихожан непросто прочувствовать ответственность перед Богом. На исповеди они часто говорят про здоровье, как прошла неделя, могут вспомнить, что на кого-то обиделись. Но о своих недостатках говорят не всегда, точнее, они их могут таковыми не считать, впрочем, как и люди слышащие, начинающие свой церковный путь. Только обычные люди достаточно быстро могут погрузиться в церковную тематику, познакомиться с новыми понятиями, осознать свои грехи. В то время как с глухими необходима кропотливая работа, связано это с особенностями развития глухих и слабослышащих. Они мыслят иначе, и не всегда владеют церковной лексикой на жестовом языке, поэтому в храме проводятся постоянные беседы с такими прихожанами, чтобы расширить их словарный запас и объяснить многие понятия.

Трудности перевода

Отец Виссарион совершает богослужение на двух языках — на церковнославянском и жестовом. Здесь есть ряд сложностей, с которыми столкнулись священнослужители и члены екатеринбургской православной общины глухих в самом начале своего пути 15 лет назад.

— Жестовый язык — язык конкретики, он очень предметный — то, что мы видим, мы можем описать, — говорит отец Виссарион. — Труднее описать образность, символику — а её как раз в текстах богослужений очень много. Поэтому изначально с церковнославянского все тексты Священного Писания, молитв переводятся на русский, и только потом на жестовый язык.

Но сейчас, по его словам, священники храма во имя Трёх Святителей уже достаточно овладели языком глухих и совершают службу на нём. А сурдопереводчик, который почти всегда присутствует при этом, уже играет роль не посредника, а помощника.

— В некоторых частях службы просто не всегда удобно говорить на двух языках, вот тогда помогает сурдопереводчик, да и уровень у глухих и слабослышащих прихожан разный, кто-то по губам понимает, а кто-то нет, — поясняет отец Виссарион.

Храм — мостик между мирами

Владимир Цыбиленко не слышит с рождения. Его мать, будучи также глухой, была глубоко верующей и всегда ходила в храм со слышащими, без переводчика, водила его с собой. Сам же он пришёл в церковь более 10 лет назад.

— Знакомые сказали, что есть храм для глухих, — рассказывает Владимир при помощи сурдопереводчика. — Я пришёл, и моя жизнь сильно изменилась. Я стал исповедоваться, ходить в воскресную школу, совершать паломнические поездки.

Но, главное, что постепенно именно благодаря походам в церковь у прихожан с особенностями здоровья меняется отношение к окружающему миру.

— Здесь они видят правильное отношение слышащих людей — и это не только священнослужители, на каждую службу приходят и слышащие люди, потому что храм для всех. Стоят они немного в стороне либо за глухими и слабослышащими — просто потому, что вторым необходимо видеть происходящее, а первым достаточно слышать. Но эти правила все знают, никто с ними не спорит, — говорит отец Виссарион. — Думается, что церковь — это, пожалуй, единственное место, где снимаются барьеры отчуждения, копившиеся годами — непонимание, озлобленность — это всё уходит. За 15 лет мы смогли максимально сблизить мир глухих и слышащих.