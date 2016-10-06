Автор


Храм с сурдопереводом

6 октября 2016, 15:24
Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих, почти всегда присутствует на службах и помогает священнику. Узнать о ближайшей службе с сурдопереводом можно по телефону 8 905 801 66 91. Фото: Павел Ворожцов

Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих, почти всегда присутствует на службах и помогает священнику. Узнать о ближайшей службе с сурдопереводом можно по телефону 8 905 801 66 91. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №187 от 07.10.2016

В конце сентября в Москве состоялась первая Божественная литургия с сурдопереводом, совершённая Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На неё съехались более 600 человек, в том числе представители православных общин глухих: сами инвалиды по слуху и священнослужители. Среди них был и настоятель храма во имя Трёх Святителей на улице Ильича, 6 в Екатеринбурге — иеромонах Виссарион (Кукушкин). Он уже 15 лет помогает глухим и слабослышащим обрести веру.

— Подобные богослужения проводились ещё до революции, при церквях организовывались школы для глухих детей, но после все эти традиции были, мягко говоря, утеряны, — рассказывает отец Виссарион, подчёркивая, что подобные богослужения — не уникальное явление. — И дело не только в отдалении глухих и слабослышащих от Церкви. Произошло в принципе отчуждение государства и общества от глухих. И это трагедия. Нам очень тяжело понять и принять мир глухих — это другой язык, другая психология, можно даже сказать, другая культура.

Мир глухих и слабослышащих людей, по его словам, очень разнообразен сам по себе, имеет свои особенности. И основная проблема — в нехватке общения, ограниченных социальных связях. Отсюда возникают разные духовные и психологические проблемы — озлобленность на окружающий мир, непонимание, претензии к окружающим. То же самое происходит и со стороны слышащих, особенно, тех, кто живёт в непосредственной близости с инвалидами по слуху.

Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих сама столкнулась с подобной проблемой. Она — слабослышащая, слух начала терять ещё в детстве. А покой и отдушину нашла лишь, когда начала воцерковляться.

— Я покрестилась поздно — в 40 лет. После этого стала приходить в храм. В разных жизненных непростых ситуациях мне это помогало — молилась, и на душе радостно становилось, — вспоминает Раиса Михайловна.

Познавать церковную жизнь ей приходилось самой — через церковную литературу. Вскоре к ней стали обращаться знакомые глухие и слабослышащие люди за помощью — просили помочь перевести молитвы. Но она понимала, что без священно-служителей ей не справиться. Через некоторое время благодаря помощи священников из Екатеринбургской духовной семинарии были организованы занятия для глухих и слабослышащих. А затем появилась и православная община во имя святого Иоанна Кронштадтского, которой нынче уже 15 лет, и храм во имя Трёх Святителей — единственное в Екатеринбурге место, где службы с сурдопереводом проводятся регулярно.

Понять и принять

— Отсутствие слуха не является преградой для спасения души человека. Мы даём возможность глухим стать соучастниками общения с Богом. Пусть посредством жестового языка, но они открывают своё сердце и чувствуют лёгкость на душе, — рассказывает священник екатеринбургской общины глухих Михаил Шамов.

Отец Михаил за долгие годы работы с глухими изу-чил их язык и с его помощью проводит исповедь. По его словам, для таких прихожан непросто прочувствовать ответственность перед Богом. На исповеди они часто говорят про здоровье, как прошла неделя, могут вспомнить, что на кого-то обиделись. Но о своих недостатках говорят не всегда, точнее, они их могут таковыми не считать, впрочем, как и люди слышащие, начинающие свой церковный путь. Только обычные люди достаточно быстро могут погрузиться в церковную тематику, познакомиться с новыми понятиями, осознать свои грехи. В то время как с глухими необходима кропотливая работа, связано это с особенностями развития глухих и слабослышащих. Они мыслят иначе, и не всегда владеют церковной лексикой на жестовом языке, поэтому в храме проводятся постоянные беседы с такими прихожанами, чтобы расширить их словарный запас и объяснить многие понятия.

Трудности перевода

Отец Виссарион совершает богослужение на двух языках — на церковнославянском и жестовом. Здесь есть ряд сложностей, с которыми столкнулись священнослужители и члены екатеринбургской православной общины глухих в самом начале своего пути 15 лет назад.

— Жестовый язык — язык конкретики, он очень предметный — то, что мы видим, мы можем описать, — говорит отец Виссарион. — Труднее описать образность, символику — а её как раз в текстах богослужений очень много. Поэтому изначально с церковнославянского все тексты Священного Писания, молитв переводятся на русский, и только потом на жестовый язык.

Но сейчас, по его словам, священники храма во имя Трёх Святителей уже достаточно овладели языком глухих и совершают службу на нём. А сурдопереводчик, который почти всегда присутствует при этом, уже играет роль не посредника, а помощника.

— В некоторых частях службы просто не всегда удобно говорить на двух языках, вот тогда помогает сурдопереводчик, да и уровень у глухих и слабослышащих прихожан разный, кто-то по губам понимает, а кто-то нет, — поясняет отец Виссарион.

Храм — мостик между мирами

Владимир Цыбиленко не слышит с рождения. Его мать, будучи также глухой, была глубоко верующей и всегда ходила в храм со слышащими, без переводчика, водила его с собой. Сам же он пришёл в церковь более 10 лет назад.

— Знакомые сказали, что есть храм для глухих, — рассказывает Владимир при помощи сурдопереводчика. — Я пришёл, и моя жизнь сильно изменилась. Я стал исповедоваться, ходить в воскресную школу, совершать паломнические поездки.

Но, главное, что постепенно именно благодаря походам в церковь у прихожан с особенностями здоровья меняется отношение к окружающему миру.

— Здесь они видят правильное отношение слышащих людей — и это не только священнослужители, на каждую службу приходят и слышащие люди, потому что храм для всех. Стоят они немного в стороне либо за глухими и слабослышащими — просто потому, что вторым необходимо видеть происходящее, а первым достаточно слышать. Но эти правила все знают, никто с ними не спорит, — говорит отец Виссарион. — Думается, что церковь — это, пожалуй, единственное место, где снимаются барьеры отчуждения, копившиеся годами — непонимание, озлобленность — это всё уходит. За 15 лет мы смогли максимально сблизить мир глухих и слышащих.

Кстати

Православные общины глухих в Свердловской области существуют также в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

55 минут назад

Байкаловские поисковики нашли прах солдата-земляка
В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Ларино Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без вести на войне.

1 час назад

Нынче в моде брадобреи
Интересное явление наблюдается в Екатеринбурге да и во всей стране: повсеместно стали появляться барбершопы. В английском языке барбер — парикмахер, цирюльник, брадобрей, в общем, а шоп на этом же языке — не только магазин, но и лавочка, салон, если хотите. Ещё одно значение слова «барбершоп» — мужской парикмахер.

час назад

Храм с сурдопереводом
В одной из церквей Екатеринбурга проводятся богослужения для инвалидов по слуху.

час назад

Нуждающимся мамам будут выдавать вещи для новорождённого
Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки— всё самое необходимое для первого года жизни малыша каждая нуждающаяся мама должна получать бесплатно. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Мамино счастье», представив сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге пилотный вариант проекта «Я родился».

16 часов назад

Три свердловские епархии объединились
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.

22 часа назад

Вода из недр земных
Скважины вокруг Екатеринбурга бурят на глубину 50 метров

22 часа назад

Дачный клозет
Как бы ни замалчивалась «туалетная тема», а близка она каждому. И садоводы нередко строительство на участке начинают именно с этого объекта.

22 часа назад

13 свердловских учителей стали Почётными работниками общего образования РФ
Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов региона с их профессиональным праздником.

22 часа назад

А у нас водопровод. Вот!
Будем считать, что скважина у нас есть, она в коробе, утеплена и вполне может функционировать зимой. Дело за водопроводом!

22 часа назад

Законопроект о садоводах забраковали
В Общественной палате области состоялось обсуждение проекта федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Последние новости
Что было раньше