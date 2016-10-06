Нынче в моде брадобреи

В последние несколько лет бородатые мужики снова в моде, а в Екатеринбурге, да и по всей стране новый тренд — специальные парикмахерские для мужчин барбершопы. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Интересное явление наблюдается в Екатеринбурге да и во всей стране: повсеместно стали появляться барбершопы. В английском языке барбер — парикмахер, цирюльник, брадобрей, в общем, а шоп на этом же языке — не только магазин, но и лавочка, салон, если хотите. Ещё одно значение слова «барбершоп» — мужской парикмахер.

Самое характерное, что эти парикмахерские специализируются на бороде, хотя стрижку вам тоже сделают, какую пожелаете — офисную, налысо или креативную, с полосками любого рисунка, или ирокез, если есть из чего.

Но прежде всего — борода. Специалисты утверждают, что мода на бороду возвращается каждые три-четыре года. И действительно: бородатых мужчин как-то побольше стало, таковые были замечены и среди футболистов на чемпионате Европы, и даже среди хоккеистов на Кубке мира! Даже в рекламных роликах стало больше бородатых мужиков. А вот мода на трёхдневную щетину, похоже, проходит. Она, кстати, не меньше забот требует: кроме того что контур надо постоянно подправлять, нужна ещё и специальная парикмахерская машинка с насадками в 3–6–9–12 миллиметров.

Вообще, возросшее вдруг внимание мужчин к своему облику как-то не то чтобы настораживает, но удивляет точно. Понимаю, конечно, что времена, когда «мужик должон быть могуч, вонюч и волосат», давно канули в Лету, но обрастание всяческими аксессуарами, как у женщин, обескураживает.

А особенность у нынешнего поветрия в том, что такие парикмахерские — барбершопы — объявлены мужской территорией с соответствующим антуражем. В сети барбершопов «Контора», куда я заглянул, стоит мотороллер «Вятка», кофемашина, есть барная стоечка — могут и виски плеснуть за счёт заведения (при стоимости стрижки в 1 500 рублей можно позволить такой бонус). Почему виски? Ну это же по-мужски… Где-то можно в бильярд сыграть, дартс имеется, игровая приставка. Рабочие места с мебелью под заказ, всякие старинные атрибуты парикмахерского и конторского дела (см. название): арифмометр, опасные лезвия, причудливые ножницы, рога косули и топор на стене явно импортного происхождения.

— Это клиенты из числа постоянных подарили, — рассказывает мастер Алексей Прокошев. — Видят у нас всякие забавные штучки и сами приносят. Между прочим, опасные лезвия сейчас вновь востребованы, только уже со сменными лезвиями. Работаем мы по 12 часов через день. У нас даже африканский стажёр есть! Рой приехал из Конго, мечтает выучиться и работать здесь, в Конго-то пока барбершопов нет. За смену обслуживаем по 40–50 человек, много постоянных клиентов. Сюда можно и просто так зайти, кофе выпить, встретиться с кем-то, а заодно и подстричься. В Екатеринбурге у нас несколько салонов, думаем открыть ещё в Челябинске и Новосибирске.

Ради модной бороды мужчины готовы на многое: регулярное посещение специфических «салонов красоты» — барбершопов — их вовсе не смущает. Фото: Павел Ворожцов

— А что, самому никак свою бороду не подровнять?

— Как минимум, непрофессионально. Надо ведь учитывать тип лица, цвет волос, подобрать форму бороды, чтобы красиво было. Можно раз в месяц приходить к мастеру и раз в неделю поддерживать контур…

Если забить в поисковик «барбершоп Екатеринбург», то вы увидите довольно длинный список, в каждом районе по несколько салонов. Но не все увлекаются антуражем. Например, в начинающем свой бизнес барбершопе «Брут» всего четыре мастера и три кресла, атрибутами пока не обросли, в день приходят человек 20. Но стабильно!

Мастера в таких парикмахерских исключительно мужчины — это принципиально, причём причёски у всех разные, так сказать, наглядная демонстрация своих возможностей.

Быть в общем тренде, наверное, многим интересно, но вот какой вопрос — а если хочется быть модным, а бородёнка-то жиденькая, как быть? Некоторые клиники предлагают услугу по пересадке волос, чаще, конечно, к ней прибегают люди с лысинами, но некоторые клиенты просят сделать погуще растительность на подбородке. Правда, стоит это очень дорого и потому популярностью не пользуется. Что же делать? Уж не дошли ли мужики до наращивания бороды? А что, специалисты по наращиванию ресниц и волос готовы предоставить и такую услугу.

— Нет, таких клиентов у нас не бывало, — смеётся хозяйка небольшого салона по наращиванию ресниц, бровей и волос «Belleza» (красота — ит.) Евгения Морозова. — Когда я училась на парикмахера, из нас готовили, конечно, универсалов, но залы, мужские и женские, всегда были отдельно, и это правильно. А потом стали делать — видимо, из экономии — общие залы. И когда красишь, например, женщину, наверное, это не очень приятное зрелище для мужчин, да и женщинам как-то неловко. Так что лучше приводить себя в порядок на разных территориях…

Что ж, как писал классик, «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Одно смущает: ухаживать за собой — это, конечно, неплохо, тем более борода воспринимается как символ мужественности и брутальности. Но мужественность получается какой-то уж чересчур показной и искусственной. Ведь не борода же делает мужчину мужиком…