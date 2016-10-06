Байкаловские поисковики нашли прах солдата-земляка

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Ларино Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без вести на войне.

— Пропавшими без вести считали и тех, кто попал в плен к фашистам, — говорит Татьяна Моденова. — Мать дяди Вани, моя бабушка, до своей смерти думала, что сын живой. Поначалу всё ждала, что вернётся: советских военнопленных освободили, и были односельчане, которые пришли домой из немецкого плена. А потом стала рассуждать, что, наверное, женился где-то и домой возвращаться не захотел. Они с мамой тихо плакали по дяде Ване, хранили его фотокарточку, вспоминали его детство… Потом не стало бабушки, а после и мамы.

Не стало и единственного сына дяди Вани — Вялкова Геннадия Ивановича. Его дочери Люда и Марина — внучки красноармейца Ивана Панкратьева — когда-то жили в Асбесте, а после уехали в Ленинградскую область. Прошёл уже 71 год после победы над фашистами, как отряд поисковиков «Сварог» из Байкаловской школы отправился искать захоронения советских солдат в деревню Быково Гагаринского района Смоленской области. В минувшем мае они работали на бывших деревенских огородах и отыскали останки 14 солдат. Имена троих из них удалось узнать. И — надо же, какое совпадение! — одним из этих троих оказался их бывший земляк. Иван Львович Панкратьев на войну пошёл из Байкалово.

— Не так-то просто было найти родственников погибшего солдата, — рассказывает «ОГ» руководитель «Сварога» Валентина Жданова. — Прямые потомки его в Свердловской области уже не живут, племянница Татьяна прежнее место жительства тоже покинула. Но вскоре она нашлась поблизости, в Екатеринбурге.

Валентина Павловна работает с юными поисковиками уже 16 лет, в прошлом она — учитель географии в Байкалово, а теперь трудится в школьном историко-краеведческом музее. Прежде, конечно, со своими учениками на раскопки ездила сама. Четыре года, как делать этого не может: возраст. Ждановой уже 72 года. Но поисковую работу педагог не бросает — это дело её жизни: занимается архивами. Нынче трудилась в Подольском архиве. В прошлом году — в Санкт-Петербурге, при медицинском музее. А на раскопки со старшеклассниками ездят другие педагоги Байкаловской школы. Кстати, этим летом они искали захоронения советских солдат под Петрозаводском. Здесь похвалиться именами погибших ещё нельзя — теперь с их найденными личными вещами надо работать в архивах. Так что для Валентины Ждановой снова есть дело.

А Татьяна Моденова теперь хочет отыскать внучек погибшего на войне дяди Ивана Панкратьева — своих родственников. Говорит, будет отправлять запрос в Ленинградскую область, где затерялись их следы.

— Прах дяди Вани поисковики торжественно захоронили 24 сентября в воинской могиле около деревни Петушки Гагаринского района на Смоленщине, — рассказывает Моденова «ОГ». — Там установлен памятник погибшим солдатам, и нам теперь есть куда съездить поклониться. О фронтовике Иване Панкратьеве будут теперь знать и мои внуки.

Кстати. В Свердловской области сегодня действуют 48 поисковых отрядов. Около 20 из них участвовали в раскопках захоронений — всего 294 человека. Другие работали с архивами: ежегодные поездки на полевые работы могут позволить себе не все отряды.

— Поисковые отряды Среднего Урала в 2016 году подняли останки 422 воинов Советской армии, при 21 из них были медальоны или именные вещи, — рассказывает председатель Совета Свердловской общественной организации «Возвращение» Елена Скуратова. — Наши поисковики работали в Ленинградской, Волгоградской, Псковской, Калужской, Брянской, Московской, Новгородской, Белгородской, Тверской областях, в Республиках Карелия и Карачаево-Черкессия, а отряд «Урал» из Верхней Салды вёл поиск в Севастополе в Крыму.