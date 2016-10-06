«Президент руку жмёт крепко»

На днях Владимир Путин побывал в природном заповеднике «Оренбургский». На фото — он наблюдает за выпуском лошадей Пржевальского в естественную среду обитания. Фото: РИА Новости

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Президент РФ Владимир Путин 7 октября отмечает свой 64-й день рождения. «ОГ» опросила известных на Среднем Урале людей и выяснила, что бы они пожелали в этот день главе государства, оказавшись с ним в одной компании.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, депутат Государственной думы РФ:

— Пожелал бы президенту сил и последовательности в той работе, которую он ведёт на благо людей труда. С уверенностью могу сказать, что повышение престижа рабочих специальностей — это результат нашего политического курса, который, в свою очередь, задаёт президент. Да то же назначение Игоря Рюриковича Холманских полпредом уже говорит о том, что значимость рабочих профессий растёт.

С днём рождения! Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с днём рождения! Желаю успехов во всех важнейших государственных делах, верных соратников и единомышленников, новых свершений и достижений на благо России. Знайте, что жители Урала всецело поддерживают Ваши созидательные инициативы, Ваш президентский курс на уверенное, поступательное развитие нашей страны, укрепление внешнеполитического авторитета и максимальное раскрытие социально-экономического потенциала государства. Благодарю Вас за многолетнюю поддержку Свердловской области, помощь в реализации ключевых проектов нашего региона, направленных на модернизацию промышленности и экономики, повышение качества жизни людей. Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким. Будьте счастливы сегодня, завтра и на долгие годы! С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид РАПОПОРТ, и.о. министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области:

— Я бы сказал не как спортсмен, а в первую очередь как гражданин страны. Пожелал бы Владимиру Владимировичу мужества. Его решения, связанные с действиями на международной арене, последовательность его действий в государственной политике — всё это говорит о том, что у нас очень сильный лидер. Сил ему и в дальнейшем.

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, телеведущий:

— Я бы пожелал ему реализовать все его планы, поскольку ход событий уже не раз доказывал, что воплощение его идей полезно не ему одному, а всей стране. Ещё пожелал самому себе поздравить его с успешным завершением очередных президентских полномочий в 2024 году. Конечно, он не единственная кандидатура на президентские выборы 2018 года, но пока — лучшая.

Евгений КУЛЬБЕРГ, епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии:

— Как архиерей пожелал бы ему божьего благословения. Чтобы он слышал, что Бог желает нашему народу и чтобы выполнял эти пожелания.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— Поскольку мне посчастливилось встречаться с Владимиром Владимировичем несколько раз, я знаю, что он не ждёт комплиментов. Вместо них я бы подготовила для него подборку писем из моей почты, в которых люди упоминают его имя. В одном из них, например, пишет житель Екатеринбурга: «Уважаемый Владимир Владимирович, на месяц «вернитесь» в Россию. Вам этого времени хватит, чтобы всё настроить. Мы понимаем, насколько вы нужны в мире, но без вас здесь очень сложно». Письма похожие. Люди просят президента переключиться с международной политики на внутреннюю и навести порядок.

Давид БЕЛЯВСКИЙ, гимнаст, призёр летних Олимпийских игр-2016:

— В первую очередь я, наверное, сказал бы Владимиру Владимировичу спасибо за все те действия, которые были предприняты для того, чтобы хоть часть российской сборной допустили для участия в Олимпийских играх. Это наиважнейшее событие в жизни каждого спортсмена. Также пожелал бы нашему президенту крепкого спортивного здоровья и ни в коем случае не прекращать заниматься спортом. Сейчас, на мой взгляд, он находится в отличной физической форме. По крайней мере, руку жмёт крепко.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, директор Екатеринбургского цирка, депутат свердловского Заксобрания:

— Сказал бы ему спасибо. За один только Крым низкий поклон, и нужно воздвигнуть памятник. И за ту мощь вооружённых сил, которые у нас сейчас есть и дают уверенность в том, что небо над нашей головой будет мирным.

Сергей ИСАЕВ, актёр, участник команды КВН «Уральские пельмени»:

— Естественно, пожелал бы ему долголетия, здоровья и почаще приходить на наши концерты. Хотя мы и так скоро увидимся. В ноябре состоится объединённый юбилей КВН и Александра Васильевича Маслякова в Кремле. Надеюсь, мы выступим там расширенным составом при участии Сергея Светлакова и группы «Чайф». Поэтому то, что я не сказал ему в вашем издании, у меня будет возможность сказать ему в глаза. Мне кажется, у каждого человека найдётся то, что он бы хотел сказать ему лично.

Николай КОЛЯДА драматург, художественный руководитель «Коляда-Театра»:

— Я подписываю все свои книжки одной стандартной фразой — «Добра и здоровья». Вот и нашему президенту желаю того же.