Губернатор Свердловской области распилил бревно на открытии торгового центра

Эдуард Россель (справа) пилил бревно в паре с генеральным директором компании «ИКЕА Россия и Украина» Пером Кауфманном. Фото: РИА Новости

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге открылся торговый центр «МЕГА» — на тот момент это был самый большой ТЦ в области (его площадь составляет 127 тысяч квадратных метров).

Инициатором строительства центра стал шведский производитель и продавец мебели и товаров для дома «IKEA» («ИКЕА»). Стройка велась около полутора лет, и потрачено на неё было более 150 миллионов долларов.

Торжественную церемонию открытия было решено отметить не путём традиционного разрезания красной ленточки, а… перепиливанием бревна. Пилы взяли в руки тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель (который специально ради этого события вышел на один день из предвыборного отпуска), глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Российской Федерации Юхан Муландер, а также генеральный директор компании «ИКЕА Россия и Украина» Пер Кауфманн.

— Когда-то давно я предлагал открыть «ИКЕА» в день рождения Владимира Путина и праздновать весь день до 00.00, то есть до 8 октября, до наступления моего дня рождения. «ИКЕА» согласилась и по срокам не подвела. Мы открываемся в день рождения Президента РФ, — сказал на церемонии Эдуард Россель.

Первым в новый ТЦ пустили кота Ульриха — питомца семьи Мусиных из Екатеринбурга, который победил в специальном конкурсе. Правда, огромный рыжий мейн-кун испугался толпы и вместо того, чтобы пройти в дверной проём, рассерженно шипел, прижимал уши и пятился назад.

«МЕГА» обеспечила рабочими местами около пяти тысяч уральцев.