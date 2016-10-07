Ищу работу!

Самые трудоустраиваемые специалисты — это подсобный рабочий, уборщик помещений, кондуктор, уборщик территорий и рабочий по благоустройству населённых пунктов. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

Вопрос неоднозначный, учитывая, что самым востребованным у работодателей Свердловской области стал подсобный рабочий, а самым невостребованным — техник.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, у нас числятся около 45 тысяч безработных. Найти работу в наши дни — не проблема, а вот найти хорошую работу, по душе, да ещё и высокооплачиваемую, непросто. Высокий спрос и множество кандидатур на замещение по статистике приходится далеко не на престижные профессии. В рейтинге самых трудоустраиваемых специалистов пятёрка лидеров выглядит так: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, кондуктор, уборщик территорий и рабочий по благоустройству населённых пунктов. Не предел мечтаний, но средняя заработная плата 14–16 тысяч в этом сегменте гарантируется.

Интересно, что работодатели не спешат искать престижных сотрудников через биржу труда, наоборот, даже скрывают вакансии специалистов со средним профессиональным или высшим образованием. Только в 2016 году департамент уличил более тысячи работодателей в сокрытии 4 270 свободных должностей.

Всего же на биржу труда в этом году поступили заявки о поиске работы от 302 тысяч человек, половина из них была трудоустроена и снята с учёта. Любопытно, что в январе-июне 2016 года по 37 профессиям было отмечено избыточное предложение рабочих рук и мозгов, то есть число безработных граждан превысило количество вакансий по этим профессиям. Самыми невостребованными оказались техники, экономисты, машинисты-кочегары, инженеры и бухгалтеры.

— Спрос на инженеров всегда был, другое дело, что специализаций у этой профессии очень много — порядка 220 тысяч, есть популярные, а есть и не очень. Но высококвалифицированные инженеры, штучные специалисты рабочих профессий всегда востребованы, — поясняет пресс-секретарь департамента Ольга Рулёва.

В базе биржи труда Свердловской области — 34 279 предложений о работе, среди них 54,8 процента — рабочие вакансии со средней заработной платой 14,8 тысячи рублей. По данным на 1 июля 2016 года, «пирамида» приглашений на работу выглядит так: от предприятий оптовой и розничной торговли — 21,2 процента; обрабатывающего производства — 16,5 процента; учреждений здравоохранения и социальных услуг — 12,0 процента; учреждений образования — 9,5 процента.

Уровень общей безработицы в Свердловской области в неполном 2016 году составляет 5,4 процента от всего населения. Как влияет на занятость уровень образования? Среди безработных 17 процентов окончили только девять классов школы, 18 процентов — 11 классов, среднее профессиональное образование имеют 44 процента, а высшее — почти 19 процентов.

Получается, что легко найти работу без амбиций: с невысокой зарплатой и без высоких требований к условиям труда, а вот обрести доходное место помогут старые и добрые высшее образование и высокая квалификация.