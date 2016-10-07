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Ищу работу!
7 октября 2016, 16:48
Самые трудоустраиваемые специалисты — это подсобный рабочий, уборщик помещений, кондуктор, уборщик территорий и рабочий по благоустройству населённых пунктов. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №188 от 08.10.2016
Вопрос неоднозначный, учитывая, что самым востребованным у работодателей Свердловской области стал подсобный рабочий, а самым невостребованным — техник.
По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, у нас числятся около 45 тысяч безработных. Найти работу в наши дни — не проблема, а вот найти хорошую работу, по душе, да ещё и высокооплачиваемую, непросто. Высокий спрос и множество кандидатур на замещение по статистике приходится далеко не на престижные профессии. В рейтинге самых трудоустраиваемых специалистов пятёрка лидеров выглядит так: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, кондуктор, уборщик территорий и рабочий по благоустройству населённых пунктов. Не предел мечтаний, но средняя заработная плата 14–16 тысяч в этом сегменте гарантируется.
Интересно, что работодатели не спешат искать престижных сотрудников через биржу труда, наоборот, даже скрывают вакансии специалистов со средним профессиональным или высшим образованием. Только в 2016 году департамент уличил более тысячи работодателей в сокрытии 4 270 свободных должностей.
Всего же на биржу труда в этом году поступили заявки о поиске работы от 302 тысяч человек, половина из них была трудоустроена и снята с учёта. Любопытно, что в январе-июне 2016 года по 37 профессиям было отмечено избыточное предложение рабочих рук и мозгов, то есть число безработных граждан превысило количество вакансий по этим профессиям. Самыми невостребованными оказались техники, экономисты, машинисты-кочегары, инженеры и бухгалтеры.
— Спрос на инженеров всегда был, другое дело, что специализаций у этой профессии очень много — порядка 220 тысяч, есть популярные, а есть и не очень. Но высококвалифицированные инженеры, штучные специалисты рабочих профессий всегда востребованы, — поясняет пресс-секретарь департамента Ольга Рулёва.
В базе биржи труда Свердловской области — 34 279 предложений о работе, среди них 54,8 процента — рабочие вакансии со средней заработной платой 14,8 тысячи рублей. По данным на 1 июля 2016 года, «пирамида» приглашений на работу выглядит так: от предприятий оптовой и розничной торговли — 21,2 процента; обрабатывающего производства — 16,5 процента; учреждений здравоохранения и социальных услуг — 12,0 процента; учреждений образования — 9,5 процента.
Уровень общей безработицы в Свердловской области в неполном 2016 году составляет 5,4 процента от всего населения. Как влияет на занятость уровень образования? Среди безработных 17 процентов окончили только девять классов школы, 18 процентов — 11 классов, среднее профессиональное образование имеют 44 процента, а высшее — почти 19 процентов.
Получается, что легко найти работу без амбиций: с невысокой зарплатой и без высоких требований к условиям труда, а вот обрести доходное место помогут старые и добрые высшее образование и высокая квалификация.
Кстати
Во все времена сложнее всего найти работу было женщинам. В период нестабильности на рынке труда именно женщины попадают в группу риска, при том, что в нормальных условиях трудоустройство и мужчин, и женщин протекает одинаково. Например, в 2014–2015 годах различия по половому признаку никак не влияли на поиск работы, а в этом году за помощью в поиске работы уже обратилось больше женщин.