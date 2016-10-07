Дело Мединского отозвали из УрФУ

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении докторской степени по истории министра культуры РФ Владимира Мединского из Уральского федерального университета, сообщили «Областной газете» в УрФУ.

«В пункте 70 положения о присуждении учёных степеней, которое утверждено правительством РФ, истёк двухмесячный срок заявления в данном диссовете», — цитирует РИА Новости главу ВАК Владимира Филиппова. Теперь ВАК должен решить, какой диссертационный совет будет рассматривать заявление.

«ОГ» связалась с юристом, президентом фонда «Правовое государство» Евгением Тарло, который 4 октября приезжал в Екатеринбург как представитель Владимира Мединского.

— Заявление содержит оскорбления и неподтверждённые обвинения, такие заявления вообще не должны рассматриваться учёными, — сказал он.