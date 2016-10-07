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Дело Мединского отозвали из УрФУ
7 октября 2016, 16:51
- Опубликовано в №188 от 08.10.2016
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении докторской степени по истории министра культуры РФ Владимира Мединского из Уральского федерального университета, сообщили «Областной газете» в УрФУ.
«В пункте 70 положения о присуждении учёных степеней, которое утверждено правительством РФ, истёк двухмесячный срок заявления в данном диссовете», — цитирует РИА Новости главу ВАК Владимира Филиппова. Теперь ВАК должен решить, какой диссертационный совет будет рассматривать заявление.
«ОГ» связалась с юристом, президентом фонда «Правовое государство» Евгением Тарло, который 4 октября приезжал в Екатеринбург как представитель Владимира Мединского.
— Заявление содержит оскорбления и неподтверждённые обвинения, такие заявления вообще не должны рассматриваться учёными, — сказал он.