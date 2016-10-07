Новоуральск признали более комфортным для жизни, чем Екатеринбург

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

Интернет-ресурс Domofond.ru составил рейтинг 300 российских городов по качеству жизни, основанный на отзывах местных жителей.

При составлении рейтинга учитывались мнения граждан о безопасности, экологии, чистоте и транспортной ситуации в их городе. А также о качестве работы коммунальных служб, обеспеченности магазинами, наличии инфраструктуры для детей, организации досуга и спорта, стоимости жизни. Как оказалось, выше всего россияне оценивают обеспеченность магазинами (4,2 балла из 5). Минимальными баллами были отмечены такие критерии, как «стоимость жизни» (2,6 балла), «ЖКХ» (2,7 балла) и «транспорт» (2,8 балла).

Самым комфортным городом для проживания признан Геленджик. Вслед за ним идут Грозный, Салехард, Анапа и Дубна. Две столицы — Санкт-Петербург и Москва — заняли 34 и 36 позиции соответственно. Петербуржцы в качестве преимуществ своего города выделили доступность учреждений для спорта и отдыха и стоимость жизни, а москвичи — развитие детской инфраструктуры.

В рейтинг попали семь городов Свердловской области. Из них самым кофортным признан Новоуральск (58-я позиция). Екатеринбург занял 86-е место, Верхняя Пышма — 120-е, Нижний Тагил — 161-е. Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Первоуральск заняли соответственно 208-ю, 209-ю и 257-ю позиции. Для сравнения: наши соседи — Уфа, Пермь и Челябинск — заняли в рейтинге 122-е, 175-е и 220-е место.