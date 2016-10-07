Названы лучшие школы области для детей-инвалидов

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

Школу №58 в Новоуральске признали лучшей в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В нём приняли участие 16 образовательных учреждений.

В номинации «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования» победителем стала школа № 9, расположенная в Артёмовском городском округе. Лучшие практики проф-ориентационной работы представлены в школе № 132 Екатеринбурга, а лучшим ресурсным центром по инклюзивному образованию признали начальную школу-детский сад № 105 в Нижнем Тагиле.

В школе №58 вот уже 10 лет учатся слабовидящие дети. В прошлом году это образовательное учреждение выиграло региональный грант на создание благоприятных условий для обучения детей-инвалидов — школа получила более трёх миллионов рублей.

— На эти средства мы закупили самое современное оборудование для обучения школьников, имеющих серьёзные проблемы со зрением, — рассказала «ОГ» директор школы №58 Полина Даминова. — Эти дети находятся под постоянным контролем медиков — у школы заключён договор на медицинское сопровождение слабовидящих детей с учреждением здравоохранения. Оборудованы пять учебных кабинетов, медицинский кабинет и ортоптический, библиотека с читальным залом, зал ритмики, два спортивных зала и спортплощадка, лыжная база, кабинеты робототехники и творчества, зимний сад, столовая. Мы создали и условия для учёбы детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата — готовы принять и таких учеников.

Для этого в школе установили бетонную лестницу с пандусом и ограждениями на улице, опорные устройства для колясочников. Расширили дверные проёмы, оборудовали туалеты.