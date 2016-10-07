Лучшая акушерка области работает в Краснотурьинске

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

В Свердловской области подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства «Славим человека труда!». В номинации «Лучшая акушерка» победила старшая акушерка Краснотурьинской городской больницы Кристина Манапова.

Работать в роддоме Кристина мечтала ещё со времён учебы в медицинском колледже в Краснотурьинске — когда на практике увидела чудо рождения. Правда, тогда она училась на фельдшера — в роддом сразу не взяли. Мечта исполнилась в 2002 году после переобучения.

— Идёшь на работу каждый день и знаешь, что ты нужен, что ты помогаешь — успокаиваешь, подбадриваешь рожениц, кого-то и за руку приходится держать, животик гладить, — говорит Кристина Манапова. — И радостно наблюдать рождение новой жизни, несмотря на разные сложности, это очень позитивная работа.

С экстренными ситуациями старшей акушерке приходится сталкиваться часто, потому что краснотурьинский роддом сейчас имеет статус перинатального центра, куда везут со всей округи женщин со сложными родами. Кристине Манаповой приходилось принимать роды прямо в приёмном покое — пациентка прибыла в больницу в таком состоянии, что в родовую некогда было везти. К тому же, всё больше женщин рожают после 30–40 лет, а такие роды не всегда проходят просто. Ещё одна тенденция — это партнёрские роды.

— Это очень хорошо, потому что рядом с мужем, сестрой или подругой женщина чувствует себя спокойнее, — говорит Кристина.

В конкурсе акушерка участвовала второй раз — в 2013 году заняла шестое место. В нынешнем году руководство больницы вновь решило отправить на конкурс именно её.

— Она грамотный, опытный специалист, к ней в операционно-родовом блоке никогда не было никаких претензий, — рассказала Ольга Панина, заместитель главврача Краснотурьинской больницы по акушерско-гинекологической помощи.

Первый этап конкурса — тестовое задание на 60 вопросов — Кристина прошла без проблем, ведь помимо работы в больнице она преподаёт в филиале областного медицинского колледжа. А вот к демонстрации навыков на современных симуляторах пришлось готовиться — на последних перед конкурсом родах она описывала вслух всё, что делает.

— На конкурсе мы выслушивали сердцебиение, обследовали плод, обмывали новорождённого — но это всё с манекенами-фантомами, изображающими рожениц и младенцев. И это было даже сложнее, чем роды у реальной женщины принимать, с ней поговорить можно, а как с манекеном поговоришь? — вспоминает Кристина.

Ей удалось показать самый лучший результат из 21 — такое количество участниц из 19 медицинских организаций Екатеринбурга и области претендовало на победу. Второе место заняла Лидия Ивашева, акушерка родового блока Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга, третье — Олеся Доронина, акушерка родового отделения перинатального центра Демидовской городской больницы Нижнего Тагила.