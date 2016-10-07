Верю — не верю: мифы о Поднебесной

Великая Китайская стена — одна из немногих ассоциаций, которые приходят на ум жителю России при слове Китай. Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

Смог, толпы людей, дешёвые товары «made in China», Великая Китайская стена, Мао Цзэдун — первые и зачастую единственные ассоциации, которые приходят на ум жителю России при слове Китай. Несмотря на соседство, эта страна для многих до сих пор остаётся белым пятном на карте. В сентябре этого года журналисты «ОГ» по приглашению Генконсульства КНР в Екатеринбурге съездили в Китай, чтобы своими глазами увидеть, чем он живёт сегодня. В этом материале мы постараемся подтвердить или опровергнуть самые популярные мифы о Поднебесной.

Отправляясь в Китай, готовишься увидеть типичную для многих азиатских стран картину — зловонные горы мусора в подворотнях, антисанитарию и шумные рынки, полные подделок известных брендов. При желании трущобы найти, конечно, можно. Стоит только свернуть с крупной улицы в подворотню, и под ногами шуршит мусор, вдоль заборов валяются старенькие велосипеды, тут же, рядом, жарят сосиски и шьют одежду. Справедливости ради стоит отметить, что и в любом российском городе можно увидеть что-то подобное, с поправкой лишь на наш менталитет и климат — например, вместо велосипедов в наших дворах годами гниют старенькие «копейки» и «шестёрки».

Однако буквально через квартал от густонаселённых спальных районов стоят стеклянные офисные здания, растут аккуратно подстриженные газоны и декоративные кустарники, журчат чистые фонтанчики. На этих тротуарах не найти пустых бутылок и упаковок от чипсов — их моментально убирают трудяги-дворники. Одно из важных направлений китайской политики сегодня — забота о чистоте и экологии

А вот знаменитый китайский смог действительно существует. В Пекине на самом деле можно выглянуть в окно и не увидеть соседнего дома — настолько плотная стоит в воздухе дымка. Как признаются сами жители столицы, особенно тяжело зимой, в сухую безветренную погоду. В межсезонье, когда идут дожди, легче, но даже в сентябре, взбираясь на Великую Китайскую стену, видишь лишь смутные очертания величественных гор, по которым она проходит

Китайская кухня станет сюрпризом для русских туристов. Однако жареных тараканов и кузнечиков за девять дней в трёх городах КНР мы так и не нашли. Зато много на столах китайцев морепродуктов — раков, крабов, огромных креветок, осьминогов, мидий, устриц и множество сортов рыбы. Китайцы поражают своим умением смешивать на первый взгляд несочетаемые продукты и добиваться ни на что не похожих вкусов. Суп из медузы, сладкая похлёбка с овощами, пряник с солёным наполнением — это лишь немногое из того, что довелось отведать в этой стране.

Одно из национальных китайских блюд называется «сычуаньский хого» или «китайский самовар». Это не только еда, но и способ весело провести время в компании друзей. В котёл с кипящим бульоном, установленный прямо на столе, поочерёдно отправляют начинку — мясо, перепелиные яйца, лапшу, овощи, грибы и морепродукты. Всего в своеобразном супе может быть несколько десятков ингредиентов. Компоненты довольно быстро варятся и готовы к употреблению с огромным количеством соусов, которых на каждом столе в достатке

Около 80 процентов населения Китая — крестьяне, в городах живёт лишь малая часть из полутора миллиардов местных жителей. Большинство из них работают в офисах, поэтому огромных толп днём на улицах нет. Удивительно, но нет их и вечерами. Гуляя по не самому отдалённому от центра Пекина району в 11 часов вечера, мы нередко обнаруживали себя в гордом одиночестве.Толпы можно встретить только в местах расположения достопримечательностей — в многочисленных парках, на Великой Китайской стене, в императорских дворцах и на главной площади страны - Тяньаньмэнь. Здесь приходится лавировать между людьми, а сделать фотографию на фоне памятника без присутствия на ней посторонних — просто нереально. Но всё это — не местные жители, а туристы, среди которых немало европейцев

В Европе, Америке или странах СНГ даже без знания государственного языка можно понять, о чём речь в диалоге — какие-то слова интернациональны, какие-то звучат похоже на наши, третьи — знакомы из фильмов. Но не владея китайским, разобраться, о чём говорит собеседник, нет просто никаких шансов. Этот язык для русского уха звучит как набор шипящих звуков. Сложен он и для самих носителей. В Китае более сотни разных диалектов, которые порой настолько отличаются, что даже сами китайцы не могут понять друг друга. Для письма в Китае используются не буквы, а иероглифы. Всего их более 80 тысяч, но для чтения газет и журналов достаточно знать лишь три тысячи