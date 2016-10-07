Герои России – на почтовых марках

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

В рамках продолжения серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышли две марки с изображением генерал-майора Николая Скрыпника и подполковника Марка Евтюхина.

Первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России, генерал-майор

Николай Скрыпник погиб в ходе контртеррористической операции во время первой чеченской кампании. Под его руководством было ликвидировано несколько крупных банд. 11 июля 1996 года при объезде позиций на рубежах блокирования очередного бандформирования произошёл подрыв радиоуправляемым фугасом бронетранспортёра, в котором находился генерал. Николай Скрыпник получил смертельное ранение и скончался в госпитале.

Командир парашютно-десантного батальона 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подполковник Марк Евтюхин погиб во время второй чеченской кампании. 29 февраля 2000 года, получив боевую задачу, Марк Евтюхин руководил выходом парашютно-десантной роты на господствующие высоты. Дозор обнаружил группу боевиков. Бой продолжался более суток. Командир батальона лично уничтожил 15 боевиков, однако был смертельно ранен. Десантники не пропустили банду, уничтожив свыше 400 человек.

Номинал марки — 19 рублей, тираж каждой — 165 тысяч.

КСТАТИ. Звание Героя Российской Федерации — высшая степень отличия в нашей стране. Установлено 20 марта 1992 года. Всем награждённым вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».