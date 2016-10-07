Автор
Теперь на почте работают не только почтальоны, но и курьеры
7 октября 2016, 17:32
- Опубликовано в №188 от 08.10.2016
Первые участки курьерской доставки (УКД) от Почты России начали работу в городах Свердловской области.
УКД уже работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском. В уральской столице УКД ежемесячно обслуживает около 300 клиентов — в среднем от 90 до 130 вызовов в день.
Добавим, что УКД будут специализироваться на предоставлении курьерского сервиса как физическим лицам, так и корпоративным клиентам. В настоящее время формируется линейка услуг посылочного и почтового бизнеса для корпоративных клиентов и интернет-магазинов.