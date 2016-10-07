Почтальон из Нижних Серёг победила в конкурсе «Подписка «ОГ»-2017»

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

За месяц женщина подписала на социальную версию газеты с тематическими вкладками 50 человек.

В конце августа «Областная газета» в партнёрстве с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России» объявила конкурс среди почтальонов и операторов почтовой связи: кто из них подпишет больше всего свердловчан на новый продукт «ОГ». Речь идёт о социальной версии газеты, которая включает в себя программу телепередач и еженедельные тематические вкладки «Дом. Сад. Огород», «Семья», «Охота и рыбалка» и другие. Стоимость такой подписки на 2017 год составляет 300 рублей.

По итогам сентября призёрами конкурса стали начальник отделения почтовой связи села Кордюково (почтамт города Лесного) Татьяна Бабайлова и почтальон отделения почтовой связи посёлка Восточный (почтамт города Серова) Татьяна Трифонова. Победила почтальон отделения почтовой связи Нижние Серги-1 (почтамт города Красноуфимска) Любовь Сотникова. Она за месяц подписала 50 человек.

Областная газета благодарит УФПС Свердловской области за поддержку. Конкурс продолжается. Любой из почтальонов и операторов почтовой связи Свердловской области может в любой момент к нему присоединиться. Итоги будут подводиться каждый месяц, победители и призёры получат ценные призы — бытовую технику. Информация о победителях будет опубликована на сайте www.oblgazeta.ru и в печатной версии «ОГ».