Почтовики доставили речными маршрутами более 18 тонн грузов

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

За период речной навигации по рекам Сосьва и Тавда сотрудники Свердловского филиала Почты России выполнили 35 рейсов в отдалённые населённые пункты Гаринского и Таборинского районов, доставив жителям свыше 18 тонн почты и товаров народного потребления.

Ежемесячно до наступления осенних заморозков по почтовым маршрутам, пролегающим по рекам Гаринского района — Тавде, Лозьве, Пелыму — катер проходит порядка

2 250 километров. Речная доставка почты, пенсий, детских пособий, а также продуктов и товаров народного потребления в Гаринский и Таборинский районы осуществляется с апреля по октябрь. В случае затянувшейся осенней распутицы почтовики в ноябре переходят на авиадоставку. В зимний сезон почта доставляется через ледовые переправы по «зимникам».

В Свердловской области около 12 тысяч человек проживают в труднодоступных пунктах, почти при полном отсутствии дорог.