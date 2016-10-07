Очереди уходят в прошлое

Дмитрий Киселёв не только ответил на вопросы читателей «ОГ», но и зафиксировал несколько тревожных сигналов о перебоях в доставке газет. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №188 от 08.10.

У Дмитрия КИСЕЛЁВА, директора макрорегиона «Урал» Почты России, до сих пор не было возможности пообщаться напрямую с читателями «Областной газеты» и узнать их мнение о работе почты. На прямой линии в «ОГ» за час к нему обратились с вопросами около двадцати человек, большинство звонков поступило из области.

Ирина Сергеевна, Туринск:

— Дмитрий Николаевич, у нас много рекламы идёт о «Почта Банке», но пока в нашем городе не открылось ни одного отделения. Когда этот банк придёт в Туринск и можно ли ему доверять?

— «Почта Банк» — новый розничный банк, созданный в январе 2016 года международной финансовой группой ВТБ и Почтой России. Клиентам банка доступны сберегательные счета, срочные вклады, платежи и переводы, интернет- и мобильный банк, расчётные и кредитные карты, широкий спектр кредитных продуктов, пенсионные счета. Ключевая цель «Почта Банка» — повышение доступности финансовых услуг для жителей России. На сегодня в области работают 123 точки по предоставлению банковских услуг «Почта Банка» нашими почтовыми операторами, и до конца года откроются ещё около 100 таких точек, в том числе и в Туринске. В этих точках предоставляются базовые услуги: открытие счетов, приём заявлений и выдача платёжных карт, приём заявлений на выдачу кредита. Кроме того, в крупных отделениях открыты 33 банковских окна самим «Почта Банком», где предоставляется весь спектр финансовых услуг.

По оценке специалистов, «Почта Банк» сегодня вышел на второе место в России по количеству офисов обслуживания. Ну а в Свердловской области более трёх тысяч человек уже стали клиентами банка.

Наталья Владимировна, Невьянск:

— У нас в Невьянске почтовое отделение № 2 давно требует ремонта — кто этим занимается? И ещё — почему-то на стойках лежат постельные наборы, а вот свежих газет нет, а я бы с удовольствием на почте газеты покупала.

— Отделения мы ремонтируем сами, иногда помогают местные власти. Ремонт происходит поэтапно. В ближайшее время мы планируем открыть в Екатеринбурге шесть отделений почтовой связи после масштабной модернизации.

Кроме того, за два года нами на 40 процентов обновлён автопарк, а в настоящее время мы занимаемся полной заменой компьютеров, принтеров и другого оборудования — в этом году на это ушло 80 миллионов рублей.

Завтра во всём мире будет отмечаться День почты.

Что касается второго вопроса, существуют нормативы, по которым в любом отделении должна быть выставлена газетная и журнальная продукция, в вашем отделении — не менее шести газет должно лежать на барьере. Вопрос о продаже в отделениях связи газет и журналов имеет для нас особую важность, спасибо за сигнал. Кстати, в октябре во всех отделениях почтовой связи стартует акция «Читаем с Почтой», в рамках которой клиентам за покупку газетно-журнальной продукции наши работники будут давать подарки — светоотражающие брелоки или книги.

Ирина Евгеньевна, Екатеринбург:

— Что за новые услуги предлагает почта? Просто любопытно.

— В последнее время на почте внедряются новые технологии и проекты, направленные на совершенствование качества оказания традиционных услуг Почты России. В настоящее время завершается внедрение в городах области нового формата обслуживания клиентов. Мы предприняли, на первый взгляд, странный ход — выставили все стеллажи с почтовыми отправлениями, которые раньше хранились в кладовых, за спины операторов. Но только подумайте: из-за того, что теперь оператору не надо делать лишние 15–20 шагов, время обслуживания клиента сократилось в два с половиной раза. Кроме того, как только в очереди становится больше трёх человек, оператор нажимает кнопку, и на подмогу приходят коллеги — хоть сортировщик, хоть начальник отделения.

Очень много внимания сейчас уделяется своевременному внесению информации о почтовых отправлениях, поступивших в отделение, в базу данных Почты России. После поступления в отделение 95 процентов всех отправлений должны быть зарегистрированы в течение 24 часов, даже если посылка пришла в пять вечера, чтобы уже на следующий день получатель мог её забрать.

Что касается новых услуг, то Почта России разработала несколько новых удобных сервисов для юридических лиц, работающих с большими объёмами посылок — «Посылка онлайн», «Бизнес-курьер». Эти услуги направлены на предоставление самого доступного по цене и конкурентного по срокам курьерского сервиса доставки посылок по России.

Любовь Васильевна БЕЛОШАПКА, Екатеринбург:

— Я недавно вышла на пенсию, получаю деньги 9-го числа каждого месяца, а если эта дата выпадет на праздники?

— Пенсионеры со стажем знают, что если дата получения пенсии совпадает с праздниками или выходными днями, то деньги вы получите заранее — за день или за два. Обычно перед предстоящими длительными каникулами в прессе публикуется график выдачи пенсий. Кстати, возможно, вам будет интересно — с октября мы всем нашим новым клиентам-пенсионерам, оформляющим выдачу пенсий через почтовую сеть, дарим скидочные карты в аптеки «Живика».

Наталья Анатольевна КОЛПАКОВА, Екатеринбург, п. Рудный:

— Скажите, будет ли почта работать по безналичному расчёту — для жителей посёлка Рудного это актуально, у нас нет ни банкоматов, ни платёжных терминалов?

— Мы сейчас над этим работаем в рамках переоснащения почтовых отделений и сотрудничества с «Почта Банком».

Наталья ПОТАШЕВА, заместитель главного редактора «ОГ»:

— Накануне мы обзвонили нескольких наших подписчиков и выяснили, что не везде читатели получают «ОГ» пять раз в неделю. Почему?

— Согласно постановлению правительства РФ №160 от 24.03.2006 почтовый оператор должен осуществлять доставку на сельских территориях муниципальных районов не реже трёх раз в неделю. Напомню, что Почта России работает даже в самых удаленных труднодоступных уголках нашей страны, некоторые из наших отделений экономически нерентабельны. Чтобы не лишать жителей отдалённых населённых пунктов почтовых услуг вообще, многие сельские отделения переходят на режим работы три раза в неделю. Другое дело, когда в центре Екатеринбурга, на улицу Луначарского, к примеру, газеты приносят два раза в неделю, о чём нам сегодня сообщил Борис Николаевич ПОЛЯКОВ — вот тут мы будем серьёзно разбираться в причинах сбоя. Спасибо за сигнал. Мы всегда реагируем на замечания — клиенты помогают нам постоянно улучшать качество клиентского сервиса.

Олеся НЕКРАСОВА, Екатеринбург:

— С очередями вы как-то боретесь? Я однажды в отделении на углу улиц Викулова и Крауля больше часа простояла — надолго отбило охоту ходить на почту.

— Очереди уходят в прошлое. Мы переставили стеллажи с посылками в клиентскую зону, сделали электронную систему поиска отправления на стеллажах. К тому же смена оргтехники и внедрение современного программного обеспечения позволит намного быстрее обслуживать клиентов. Сейчас идёт переобучение и тестирование персонала.

Кроме того, как я уже говорил, буквально все операторы в отделении сейчас становятся универсальными специалистами, включая начальника отделения, который подключается к обслуживанию клиентов в часы пик.

Ирина, Екатеринбург:

— Я хочу сделать подарок бабушке, живущей в Талице, выписав ей её любимую газету. Могу я это сделать в Екатеринбурге?

— Вы можете это сделать в любом почтовом отделении. Кроме того, у нас действует сервис онлайн-подписки: не выходя из дома, вы можете подписать человека в любом регионе России. Для этого достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.ru. Здесь вы сможете выбрать понравившееся вам издание и оплатить его в режиме онлайн.