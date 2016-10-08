В столице Урала появилось централизованное отопление

Магистраль, которую тянули от СУГРЭс до Екатеринбурга, не имела аналогов ни в стране, ни в мире. Фото из архива СТК

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

В 1962 году была введена в строй уникальная по своей протяжённости (21,7 километра) тепломагистраль М1 от Среднеуральской ГРЭС до Свердловска. Благодаря этому в областной столице появилось централизованное отопление.

До конца 1950-х годов здания на Урале отапливались от 860 небольших угольных, дровяных или торфяных котельных, расположенных в разных частях города. Это очень сильно било по экологии. Из дымовых труб вылетало более 120 тысяч тонн золы в год, а загрязнённость воздуха в отопительный сезон превышала нормы в пять-восемь раз. В 1957 году было принято решение отапливать город по единой системе и от единого источника — Среднеуральской ГРЭС, расположенной в 25 километрах от центра Свердловска.

За основу схемы центрального отопления взяли так называемую «открытую» систему, которая на тот момент уже работала в Ленинграде. Однако аналогов свердловской тепломагистрали в то время не было не только в стране, но и в мире.

Тепломагистраль М1 стала фундаментом первой в стране системы дальнего теплоснабжения от ТЭЦ и ГРЭС. Магистраль охватывала единой сетью три города: Свердловск, Среднеуральск и Верхнюю Пышму.

— Никакого особого торжества по случаю запуска М1 не было, — вспоминал в разговоре с «ОГ» бывший директор Свердловских тепловых сетей Александр Потапов (см. номер от 26.09.12). — По районному управлению «Свердловэнерго» издали приказ запустить теплотрассу. Мы включили насосы, стали подавать горячую воду в трубопроводы, и мощный комплекс заработал.

Уже в первые годы работы новой системы теплоснабжения закрылось более 300 мелких котельных. Это сразу улучшило экологическую обстановку в городе. Местные жители отмечали, что зимой, наконец-то, стал виден белый снег.

Эксплуатировать теплотрассу в первое время было очень нелегко — рабочим приходилось иметь дело с совершенно новым оборудованием, опыта не хватало. Кроме того, магистраль была рассчитана на максимальную температуру 170 градусов, но оборудование на СУГРЭС не позволяло подогреть воду до такой температуры, ограничивались 135 градусами.