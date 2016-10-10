Задержанного в Екатеринбурге гражданина КНР экстрадировали из РФ

Уральская транспортная прокуратура выдала коллегам из Китая их гражданина, которого в течение семи лет разыскивали следственные органы. 53-летний Ли Чжи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ст. 224 УК Китайской Народной Республики – мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

Согласно собранным материалам, в 2009 году обвиняемый убедил генерального директора китайской торгово-промышленной компании «Шуалун» поставить карбид кальция трём заводам КНР. После того как поставки состоялись, мужчина получил за указанный товар более 100 тысяч юаней (около одного миллиона рублей по нынешнему курсу) и скрылся с этими деньгами.

В декабре 2015 года злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов России на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Министерство иностранных дел КНР отправило российским коллегам запрос о выдаче этого гражданина для привлечения его к уголовной ответственности.

Сейчас обвиняемый передан представителям компетентных органов Китайской Народной Республики. Теперь Ли Чжи ждёт суд. В случае, если мужчину признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или бессрочное тюремное заключение, а также штраф или конфискация имущества.