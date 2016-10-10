На Среднем Урале из-за ОРВИ закрыты 45 групп в детсадах

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

В течение минувшей недели, с 3 по 10 октября, в Свердловской области зарегистрировано 23,5 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщили «ОГ» в региональном управлении Роспотребнадзора, наиболее высокие показатели по заболеваемости сейчас сохраняются в посёлке Свободном и в Каменске-Уральском. Там эпидемиологический порог превышен в 1,5 раза. Из-за ОРВИ был частично приостановлен образовательный процесс в двух школах, в 41 детсаду региона были закрыты на карантин 45 групп.

– Полностью закрыт только один детский сад в Красноуфимском городском округе, – сообщила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

В рамках лабораторного мониторинга в Свердловской области за неделю обследовано 28 человек, проведено 200 исследований, выделены вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, риновирус, другие респираторные вирусы. Таким образом, эпидемии гриппа в регионе пока нет.