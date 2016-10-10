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Иностранный или астрономия?

10 октября 2016, 18:20
  • Опубликовано в №188 от 11.10.2016

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что астрономия обязательно вернётся в школу. «Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Сомнений нет, что этот час должен вернуться». На вопрос, где он будет взят, Васильева пояснила, что на второй иностранный язык в 11-м классе отведено 250 часов. И если речь не идёт о языковой школе, то это, по её словам, «во многом профанация». В связи с этим – наш вопрос: надо ли заменять изучение второго иностранного языка на астрономию?

Виктор ГРОХОВСКИЙ, руководитель метеоритной экспедиции УрФУ:

– Большая ошибка, что в школе отказались от астрономии. За 20 лет, пока её не изучали в обязательном порядке, у нас появились поколения молодёжи со средневековыми представлениями об устройстве мира. Когда упал Челябинский метеорит, люди подумали, что началось вторжение инопланетян. Только выпускники советской школы, изучавшие астрономию, распознали в нём обыкновенный метеорит крупного размера. Если старшеклассники снова начнут системно изучать науку об устройстве Вселенной, будет правильно.

Анна РОГОВА, мама двух детей – школьников лицея №130 и школы №36 Екатеринбурга:

– А ещё изучение иностранного языка в начальных классах неязыковой школы – сплошная профанация! Даже в городских школах для этого не хватает учителей, что уж говорить о сельских. В результате иностранный язык в «началке» ведёт кто угодно – от учителей начальных классов до… русистов. Большое сомнение, что от этого есть какой-то прок. Мы с мужем изучали английский язык с пятого класса и знаем его не хуже, чем дети, начавшие его изучать во втором. А часы, отданные под иностранный, верните математике и русскому. Эти уроки должны быть в начальной школе каждый день.

Алексей КРЫЛОВ, директор лицея №180, Екатеринбург:

– Каждый год с трудом решаем проблему с кадрами в школе. Не секрет, что самая большая напряжённость – с учителями иностранного языка. Так что если второго иностранного в неязыковых школах не будет – многие директора вздохнут с облегчением. А астрономия в старших классах должна быть обязательной. Её должны вести преподаватели физики.

Владилен САНАКОЕВ, инженер учебной обсерватории УрФУ:

– Если астрономию будут изучать в школах так, как когда-то в 80-х годах учили мы, смысла будет мало. Это был формальный подход, астрономию преподавали и химики, и географы, для учителей астрономия была лишней нагрузкой. Заинтересованные в предмете учителя встречались редко. Детям надо было звёзды показывать, звёздные карты изучать, учить ориентироваться по звёздному небу. А педагоги велели читать скучный учебник… Не стоит возвращать такую астрономию в школы и отбирать под неё часы у других предметов.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что астрономия обязательно вернётся в школу. «Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Сомнений нет, что этот час должен вернуться». На вопрос, где он будет взят, Васильева пояснила, что на второй иностранный язык в 11-мклассе отведено 250 часов. И если речь не идёт о языковой школе, то это, по её словам, «во многом профанация». В связи с этим – наш вопрос: надо ли заменять изучение второго иностранного языка на астрономию?Виктор ГРОХОВСКИЙ, руководитель метеоритной экспедиции УрФУ:– Большая ошибка, что в школе отказались от астрономии. За 20 лет, пока её не изучали в обязательном порядке, у нас появились поколения молодёжи со средневековыми представлениями об устройстве мира. Когда упал Челябинский метеорит, люди подумали, что началось вторжение инопланетян. Только выпускники советской школы, изучавшие астрономию, распознали в нём обыкновенный метеорит крупного размера. Если старшеклассники снова начнут системно изучать науку об устройстве Вселенной, будет правильно.Анна РОГОВА, мама двух детей – школьников лицея №130 и школы №36 Екатеринбурга:– А ещё изучение иностранного языка в начальных классах неязыковой школы – сплошная профанация! Даже в городских школах для этого не хватает учителей, что уж говорить о сельских. В результате иностранный язык в «началке» ведёт кто угодно – от учителей начальных классов до… русистов. Большое сомнение, что от этого есть какой-то прок. Мы с мужем изучали английский язык с пятого класса и знаем его не хуже, чем дети, начавшие его изучать во втором. А часы, отданные под иностранный, верните математике и русскому. Эти уроки должны быть в начальной школе каждый день.Алексей КРЫЛОВ, директор лицея №180, Екатеринбург:– Каждый год с трудом решаем проблему с кадрами в школе. Не секрет, что самая большая напряжённость – с учителями иностранного языка. Так что если второго иностранного в неязыковых школах не будет – многие директора вздохнут с облегчением. А астрономия в старших классах должна быть обязательной. Её должны вести преподаватели физики. Владилен САНАКОЕВ, инженер учебной обсерватории УрФУ:– Если астрономию будут изучать в школах так, как когда-то в 80-х годах учили мы, смысла будет мало. Это был формальный подход, астрономию преподавали и химики, и географы, для учителей астрономия была лишней нагрузкой. Заинтересованные в предмете учителя встречались редко. Детям надо было звёзды показывать, звёздные карты изучать, учить ориентироваться по звёздному небу. А педагоги велели читать скучный учебник… Не стоит возвращать такую астрономию в школы и отбирать под неё часы у других предметов.

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что астрономия обязательно вернётся в школу. «Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Сомнений нет, что этот час должен вернуться». На вопрос, где он будет взят, Васильева пояснила, что на второй иностранный язык в 11-м классе отведено 250 часов. И если речь не идёт о языковой школе, то это, по её словам, «во многом профанация». В связи с этим – наш вопрос: надо ли заменять изучение второго иностранного языка на астрономию?

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