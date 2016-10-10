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Вера онлайн

10 октября 2016, 18:22
Отец Макарий, будучи активным участником проекта «Батюшка онлайн», охотно встречается с прихожанами и ведёт с ними диалоги. Другое дело, что не все могут попасть на такие встречи, и здесь Интернет просто незаменим. Фото: Анна Осипова

Отец Макарий, будучи активным участником проекта «Батюшка онлайн», охотно встречается с прихожанами и ведёт с ними диалоги. Другое дело, что не все могут попасть на такие встречи, и здесь Интернет просто незаменим. Фото: Анна Осипова

  • Опубликовано в №188 от 11.10.2016

На прошлой неделе в Екатеринбурге с лекциями выступил иеромонах МАКАРИЙ, участник интернет-проекта «Батюшка онлайн». Впрочем, лекция – это не совсем точно. Отец Макарий предпочитает более привычный ему формат диалога – как ведущий портала «Священникотвечает.рф» и автор нескольких книг в жанре «Открытый разговор». Корреспондент «ОГ» продолжил с ним диалог после одной из таких встреч.

– Говорят, «за морем житьё не худо», но вы уехали в США, там окрестились и… вернулись в Россию. Почему?

– Уезжали мы всей семьёй в 1985 году, не скрою, меня не устраивало, как руководила страной КПСС. Но вскоре в России начались перемены к лучшему, а в США – к худшему. Особенно меня поразило то, как США с союзниками бомбили и обстреливали Югославию, ныне Сербию, и то, как чудовищно несправедливо был решён «косовский вопрос». Надо сказать, что в США православие очень разобщено, а отношение к религии в американском обществе тоже своеобразное. Например, есть резкое неприятие католицизма, лютеран, протестантов тоже не везде жалуют. Мне показалось, что в России, где традиционно сильно православие и очевидно благожелательное отношение и к другим конфессиям, мне будет интереснее.

– В миру вы были программистом, наверное, поэтому и стали участником проекта «Батюшка онлайн»?

– Конечно. Я вообще считаю такое общение служителей церкви с прихожанами и теми, кого интересуют вопросы религии, магистральным, не умаляя, конечно, и такого живого общения, как сегодня. Самый оптимальный вариант – это режим диалога. Причём знаете, в чём отличие, скажем, православного батюшки от руководителя группы пятидесятников? Был у меня в Америке такой знакомый. Поспорили мы с ним по какому-то теологическому вопросу, и он мне говорит: «Я не знаю, как правильно». Православный священник не имеет права так говорить. Если не знает, он должен узнать, как правильно толкует церковь тот или иной вопрос. А вопросов к нам на оба портала поступает очень много. Проекту всего полтора года, а у нас уже около 50 тысяч обращений. Почему мы это затеяли? Дело в том, что существует множество коммерческих соцсетей, это своего рода бизнес. В них много зло- и празднословия, а порой и провокаций, раздувание конфликтов. Этот проект и запрограммирован на то, чтобы «вытащить» максимальную пользу из Интернета и перекрыть весь тот негатив, который существует в коммерческих соцсетях. Для того чтобы задать вопрос батюшке, у нас не надо регистрироваться. Каждый священник ведёт свой собственный диалог и решает, на какой вопрос дать публичный ответ, а на какой – личный. В моих диалогах половина вопросов – личные, половина – общего характера. Потом на основе этих диалогов я пишу книги.

– О чём спрашивают чаще всего?

– Об отношении церкви к тем или иным явлениям в обществе. Например, допустим ли обряд венчания для мужа и жены, не состоящими в официальном браке. Да, сейчас допустим, а когда-то это осуждалось. Допустимо ли исповедаться в другом храме, а не в своём приходе? Действительно, в небольшом селе, может быть, и не хотелось бы своему батюшке говорить о самом наболевшем, а душу облегчить надобно. Пожалуйста, можете съездить в чужой монастырь, главное ведь в самом действии, а не в том, где оно происходит…

Справка «ОГ»

Отец Макарий (Маркиш) – клирик Иваново-Вознесенской епархии, миссионер, публицист.

  • Родился в 1954 году в Москве.
  • Окончил Московский институт инженеров транспорта.
  • В середине 1980-х с семьёй эмигрировал в Америку.
  • Святое Крещение принял в Бостоне, в 1987 году, заочно окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле.
  • В 2000-м вернулся в Россию.
  • В 2002 принял монашеский постриг и через год был рукоположен
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