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Уральские "Ласточки" привели в "глухие" районы Москвы цивилизацию

10 октября 2016, 18:27
По МЦК курсируют пятивагонные скоростные поезда «Ласточка» ЭС2Г – это специальная модификация для перевозки пассажиров в пределах одного мегаполиса. Фото: Анна Осипова

По МЦК курсируют пятивагонные скоростные поезда «Ласточка» ЭС2Г – это специальная модификация для перевозки пассажиров в пределах одного мегаполиса. Фото: Анна Осипова

  • Опубликовано в №189 от 11.10.2016

В прошлом месяце в столице запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) – это надземная железная дорога, которая опоясывает весь город. Перевозку пассажиров москвичи доверили нашим «Ласточкам» – скоростным поездам, собранным на заводе ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Корреспондент «ОГ» проведала «Ласточек» в их московском «гнезде».

Расслабиться и отдохнуть

За первые десять дней работы МЦК воспользовались 1,92 миллиона пассажиров, а за месяц – около шести миллионов. И это неудивительно.

Во-первых, МЦК дополнило и разгрузило Московский метрополитен, став, по сути, его 14-й веткой. Проезд сто́ит одинаково, более того, при пересадке с подземных линий на железную дорогу и наоборот дополнительную плату не взимают. А в первый месяц работы по кольцу и вовсе можно было прокатиться бесплатно.

Во-вторых, кольцо замкнуло на себе все виды общественного транспорта – это не только метро, но и пригородные электрички, автобусы, трамваи, троллейбусы и даже такси. Пассажирам МЦК доступны 17 пунктов пересадок на метро и десять – на другие направления железной дороги.

Железная дорога и метро полностью синхронизированы. Даже время работы совпадает – с 5:30 утра и до часа ночи. Фото: Анна Осипова

– Есть ещё один очень интересный эффект, которого мы не ожидали, – рассказывает Константин Черкасский, директор народного музея Московского метрополитена. – Может быть, в некоторых ситуациях поездка будет чуть-чуть дольше, но зато на протяжении всего пути можно любоваться Москвой, видеть самые разные пейзажи – и люди стали пользоваться этим, чтобы расслабиться и отдохнуть.

Виды из окна на МЦК – это отдельный бонус для пассажиров. Можно полюбоваться и на Москву-реку, и на МГУ, и на высотный Сити-центр, и на спальные районы, которые не лишены своей изюминки. Москвичи этим воспользовались: в ближайшем будущем по кольцу хотят запустить экскурсионный «Исторический поезд».

Полёт «Ласточки»

Сами «Ласточки» тоже привлекают внимание: электропоезд полностью адаптирован как для обычных пассажиров, так и для инвалидов, климатическая установка позволяет поддерживать комфортную температуру воздуха в вагоне и зимой, и летом. Картину дополняют новые просторные санузлы, удобные сиденья и наличие розеток.

– «Ласточкой» я очень доволен, наконец-то у нас появляются поезда европейского уровня, – поделился Михаил Гончаров, один из пассажиров.

Положительно о наших поездах отзываются и сотрудники МЦК.

– В них удобная кабина управления: очень многие мои знакомые сюда пришли работать только в надежде на то, что здесь чище, комфортнее и удобнее, – рассказал «ОГ» Артём Приваленко, ведущий инженер производственного отдела московской дирекции организации скоростного движения. – Кроме того, «Ласточка» экономична и энергоэффективна: расход электроэнергии на тягу этих поездов процентов на 15–20 ниже, чем у обычных.

До Москвы уральские «Ласточки» «долетели» сами – своим ходом по железной дороге. По словам Артёма Приваленко, расстояние в полторы тысячи километров для них – сущая ерунда. Новым домом для скоростных составов стало депо «Подмосковное» – корпус для обслуживания уральских поездов здесь построили в 2015 году. Почти сразу его окрестили «ласточкиным гнездом».

«Ласточки» отличаются удобными и просторными вагонами. Там комфортно ехать стоя (правда, пока машинисты не до конца приноровились к маршруту и порой допускают резкое торможение), есть багажные полки и даже специальное место для велосипедов и колясок. Фото: Анна Осипова

Кольцо жизни

– Город, в котором не развита система общественного транспорта, обречён на вымирание, – уверен Константин Черкасский. – Сколько дорог не строй – всё равно будут пробки.

Решением Черкасский считает метро, скоростные трамваи и городские электрички. Они как кровеносные сосуды связывают между собой разные районы города, который как бы становится единым целым. МЦК, например, позволило в некоторых случаях сократить путь из одного района Москвы в другой чуть ли не в два раза.

На фоне строительства и запуска МЦК жители столицы наблюдали эффект, подобный тому, что видели мы накануне открытия станций метро «Чкаловская» и «Ботаническая». К тем районам, где должны были открыться станции кольцевой дороги, проснулся небывалый интерес. Бывшие анклавы, промзоны и пустыри вдруг превратились в перспективные территории. С «Ласточками» туда пришла цивилизация.

Кольцо стало этакой «дорогой жизни» и обеспечило транспортную доступность «глухим» районам Москвы, куда раньше приходилось добираться подолгу и с неудобными пересадками. Застройщики ещё несколько лет назад начали возводить жильё по периметру кольца. Вокруг станций сегодня появляются торговые и деловые центры, гостиницы, заведения общепита.

С этой точки зрения окупаемость МЦК будет очень быстрой для объекта такого уровня. Конечно, речь не о прямых доходах от пассажиров – здесь имеет место синергетический эффект: в районах, куда дотянулось кольцо, стал активно развиваться малый и средний бизнес, а это – налоги.

Возьмём на вооружение?

Возможен ли такой опыт для Екатеринбурга? Скорее да, чем нет. Надземные линии строить легче и дешевле, чем подземные. Сравните: строительство второй ветки метро (с ВИЗа на ЖБИ, протяжённость – не более 10 километров) сегодня оценивают минимум в 60 миллиардов рублей. На МЦК, которое в пять раз длиннее, ушло 90,2 миллиарда.

Справка «ОГ»

Московское центральное кольцо построили на месте старой московской кольцевой железной дороги. Её история началась больше ста лет назад, в 1908 году. Город стал крупным транспортным узлом и пропускал через себя миллионы тонн грузов ежегодно. Кольцевая железнодорожная линия помогла снять нагрузку. В первые годы существования дорогу использовали и для пассажирских перевозок, но к 1930-м годам необходимость в этом отпала – в Москве стал активно развиваться городской общественный транспорт. Во времена Хрущёва по кольцу хотели вновь пустить пассажирские поезда, и даже новые станции метро строили с расчётом пересадки на железную дорогу. Но планам Никиты Сергеевича было суждено сбыться только в XXI веке – в 2012 году началась масштабная реконструкция дороги.

 

МЦК в цифрах

  • Протяжённость – 54 км
  • Полный круг поезд совершает за 1,5 часа
  • Средняя скорость движения на кольце – 85 км/ч
  • Максимально возможная скорость на кольце – 110 км/ч (а максимальная скорость «Ласточки» – 160 км/ч)
  • Количество одновременно курсирующих «Ласточек» – 32
  • Интервал движения – 6–12 мин.
  • 80% пассажиров переходят на МЦК из метро
  • Количество станций – 26 (ещё пять откроются к концу октября)
  • Пассажиропоток – 200 тысяч пассажиров ежедневно в будни
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