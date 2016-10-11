В Нижнем Тагиле запустили завод, который проектировал выпускник американского колледжа

Сегодня УВЗ — крупнейший в России разработчик и изготовитель различных грузовых вагонов. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

80 лет назад (в 1936 году) с главного конвейера Уралвагонзавода сошёл первый большегрузный вагон, изготовленный полностью из деталей и узлов собственного производства. Эту дату принято считать днём рождения Уралвагонзавода.

Строительство завода началось за пять лет до этого буквально на пустом месте — среди тайги и болот, рядом с городом Нижний Тагил. Проект был разработан в Московском отделении Государственного института по проектированию новых машиностроительных заводов. Что любопытно — главным инженером проекта назначили А.В. Иванькова, выпускника Чикагского технического колледжа, который семь лет проработал на вагоносборочных предприятиях США. Стояла непростая задача: построить завод, который будет мощнее американских и сможет не просто собирать вагоны, а сам себя обеспечивать всеми необходимыми деталями. Аналогов такому предприятию в мире не было.

Накануне торжественного пуска вагоносборочного цеха газета «Уральский рабочий» вышла с передовицей под заголовком «Страна ждёт вагонов». Речь шла о развитии железнодорожного сообщения в стране, важную роль в котором предстояло сыграть Нижнетагильскому вагоностроительному заводу им. Дзержинского — именно так в первые годы жизни назывался УВЗ. Помимо прочего, журналисты явно успокаивали своих читателей — ведь ходили слухи, что завод не готов к запуску вагоносборочного цеха, что за пять лет такой гигант построить невозможно…

Как оказалось, возможно. Главный вагоносборочный конвейер запустили 8 октября — собирали сразу три железнодорожных гондолы (саморазгружающиеся вагоны). Первый вагон — под номером Т-1046901 — сошёл с конвейера через три дня. Завод официально вступил в число действующих предприятий страны, хотя строительство корпусов продолжалось. Он был рассчитан на выпуск 54 тысяч вагонов в год — на тот момент небывалые для СССР объёмы. По плану, новый вагон должен был сходить с конвейера каждые полчаса, этой мощности завод достигнет к началу войны. Всего же за довоенный период УВЗ выпустил 35 400 платформ, полувагонов и крытых вагонов — в два раза больше, чем произвели все вагоностроительные предприятия СССР за первые две пятилетки.