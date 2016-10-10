Губернатор решил проблему обманутых дольщиков

«У меня сегодня слёзы радости», — призналась Ольга Грядова главе региона Евгению Куйвашеву. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Реестр обманутых дольщиков можно сдавать в архив — вчера последним представителям этой категории были вручены ключи от квартир в доме на улице Хрустальногорской, 84 в Екатеринбурге.

Первая очередь жилого комплекса была сдана весной 2015 года, ключи тогда получили 130 семей, а неделю назад введена в строй вторая очередь, для 127 семей.

— 12 лет назад мои родители отдали 560 тысяч рублей на покупку квартиры. Но ЖК «Лазурный» исчез. Так случилось, что мы не могли уже ни на что претендовать. Писали, обращались к властям с просьбами помочь. Сегодня у меня слёзы радости. Мы в новой квартире с дочкой Аней уже побывали. Свидетельство получим на днях, а ключи — сейчас, и можно переезжать, — говорит счастливый новосёл Ольга Грядова, которая на торжественной церемонии вручения ключей выражала благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу и руководителю корпорации-застройщика Валерию Ананьеву.

— На протяжении 5 лет мы решили проблемы около 4,5 тысячи семей, потому что приняли на региональном уровне соответствующую нормативную базу, а Александр Хинштейн, который приезжал к нам, провёл через Госдуму все необходимые законы, чтобы у нас появилась возможность вовлечь для решения проблемы обманутых дольщиков землю. Совместная работа правительства области, администрации Екатеринбурга, серьёзных строительных компаний тоже принесла свои плоды. Реестр обманутых дольщиков закрыт. Но у нас остались проблемы с пайщиками. Их немного, но будет достаточно проблемно решить их вопрос, — сказал Евгений Куйвашев.