Авторы



В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»

10 октября 2016, 19:09
Авторы бизнес-идеи дают циничные советы: «Настраивайте автомат так, чтобы иногда он якобы случайно выдавал два пузырька вместо одного, это способ активировать рекламу по сарафанному радио». Фото: vk.com

Авторы бизнес-идеи дают циничные советы: «Настраивайте автомат так, чтобы иногда он якобы случайно выдавал два пузырька вместо одного, это способ активировать рекламу по сарафанному радио». Фото: vk.com

  • Опубликовано в №189 от 11.10.2016 

В Свердловскую область пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.

Предприниматели из Москвы наладили бизнес по продаже «фунфыриков» больше года назад. Свои реальные мотивы они не скрывают, подтверждая и на сайте, и в разговоре по телефону, что косметический лосьон — это только прикрытие, на деле их агрегаты ориентированы на тех, кто хочет выпить дешёвого пойла с содержанием спирта 75 или 95 процентов.

— Мы советуем устанавливать автоматы около пунктов приёма цветного металла, там стопроцентное попадание в целевую аудиторию, — говорит по телефону представитель «Боярки24».

Как это ни печально, «фунфырики» пользуются спросом — по данным бизнесменов, установлено уже 286 торговых автоматов в 28 городах России. Тем, кто захочет поставить автомат в своём городе, обещают окупаемость уже через 35 дней и ежемесячную прибыль в 37 тысяч рублей.

— Это законный бизнес, продукция соответствует ГОСТу, — уверяет продавец. — С проверками пусть приходят, если вы оформите всё, как мы расскажем, то проблем не будет. Может быть, выпишут вам какой-нибудь небольшой штраф в 500 рублей, но это мелочи.

Прижать лосьонщиков пока не удаётся.

— Территориальный отдел внутренних дел проведёт по данному факту проверку и примет соответствующее решение, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

— Хоть город и закрытый, но у нас вся торговля частная, поэтому такие точки появились. Но мы проблему видим, — сказал глава Новоуральска Владимир Машков. — Лично я категорически против, чтобы такая продукция продавалась в автоматах — даже ребёнок может подойти и купить.

На последнем заседании комиссии по профилактике правонарушений он поручил администрации и правоохранительным органам в течение двух недель провести проверки, в том числе на правомерность появления в городе подобных торговых точек.

— Последствия для организма могут быть серьёзными. Вместо этилового спирта в подобных жидкостях нередко содержится метиловый спирт. По запаху и вкусу они схожи, но второй намного токсичнее, — рассказал начальник Центральной медсанчасти № 31 Новоуральска Андрей Морозов.

По словам главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, у нас до сих пор не урегулирован вопрос продажи спиртосодержащих жидкостей, пора бы этим заняться.

— Роспотребнадзор, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка — все говорят, что это не в их компетенции, в итоге потом министр здравоохранения отвечает, почему у нас столько отравившихся суррогатами, — отмечает он.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

14 минут назад

В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»
В Свердловскую область пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.

17 минут назад

Московское центральное кольцо глазами корреспондента "ОГ"
Поездка по Московскому центральному кольцу может стать отличным началом для туристической поездки по российской столице. Пока экскурсионный поезд не запустили, но и полтора часа в обычной "Ласточке" (именно столько времени требуется поезду, чтобы совершить полный круг) подарят незабываемые впечатления. маленькая хитрость: лучше всего выбрать поезд, который следует по внутренней стороне кольца и занять место у окна справа по ходу движения.

17 минут назад

Губернатор решил проблему обманутых дольщиков
Реестр обманутых дольщиков можно сдавать в архив — вчера последним представителям этой категории были вручены ключи от квартир в доме на улице Хрустальногорской, 84 в Екатеринбурге.

31 минуту назад

«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве
Скоростные поезда "Ласточка" в столице обслуживает депо "Подмосковное" Рижского направления Московской железной дороги. Специально для этого тут построили новый корпус.

57 минут назад

Уральские "Ласточки" привели в "глухие" районы Москвы цивилизацию
В прошлом месяце в столице запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) – это надземная железная дорога, которая опоясывает весь город.

час назад

Вера онлайн
Иеромонах Макарий: «Я считаю онлайн-общение служителей церкви с прихожанами магистральным»

час назад

Иностранный или астрономия?
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на прошлой неделе заявила, что астрономия обязательно вернётся в школу. «Раньше в школах этот предмет был час в неделю. Сомнений нет, что этот час должен вернуться». На вопрос, где он будет взят, Васильева пояснила, что на второй иностранный язык в 11-м классе отведено 250 часов. И если речь не идёт о языковой школе, то это, по её словам, «во многом профанация». В связи с этим – наш вопрос: надо ли заменять изучение второго иностранного языка на астрономию?

час назад

На Среднем Урале из-за ОРВИ закрыты 45 групп в детсадах
В течение минувшей недели, с 3 по 10 октября, в Свердловской области зарегистрировано 23,5 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

час назад

Задержанного в Екатеринбурге гражданина КНР экстрадировали из РФ
Уральская транспортная прокуратура выдала коллегам из Китая их гражданина, которого в течение семи лет разыскивали следственные органы. 53-летний Ли Чжи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ст. 224 УК Китайской Народной Республики – мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

8 октября 2016

Уходящая уральская осень
На Среднем Урале в ближайшие дни ухудшится погода и выпадет первый снег, а на дорогах появится гололедица. Свердловчане успевают наслаждаться последними тёплыми днями уходящей осени.

Последние новости
Что было раньше