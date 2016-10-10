В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»

Авторы бизнес-идеи дают циничные советы: «Настраивайте автомат так, чтобы иногда он якобы случайно выдавал два пузырька вместо одного, это способ активировать рекламу по сарафанному радио». Фото: vk.com

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

В Свердловскую область пришли автоматы по продаже настойки боярышника, замаскированной под косметический лосьон. В Новоуральске на днях поставили второй такой агрегат. Информации о «Боярке24» из других городов области не поступало, но в соседних регионах на них уже не раз обращали внимание и СМИ, и правоохранительные органы.

Предприниматели из Москвы наладили бизнес по продаже «фунфыриков» больше года назад. Свои реальные мотивы они не скрывают, подтверждая и на сайте, и в разговоре по телефону, что косметический лосьон — это только прикрытие, на деле их агрегаты ориентированы на тех, кто хочет выпить дешёвого пойла с содержанием спирта 75 или 95 процентов.

— Мы советуем устанавливать автоматы около пунктов приёма цветного металла, там стопроцентное попадание в целевую аудиторию, — говорит по телефону представитель «Боярки24».

Как это ни печально, «фунфырики» пользуются спросом — по данным бизнесменов, установлено уже 286 торговых автоматов в 28 городах России. Тем, кто захочет поставить автомат в своём городе, обещают окупаемость уже через 35 дней и ежемесячную прибыль в 37 тысяч рублей.

— Это законный бизнес, продукция соответствует ГОСТу, — уверяет продавец. — С проверками пусть приходят, если вы оформите всё, как мы расскажем, то проблем не будет. Может быть, выпишут вам какой-нибудь небольшой штраф в 500 рублей, но это мелочи.

Прижать лосьонщиков пока не удаётся.

— Территориальный отдел внутренних дел проведёт по данному факту проверку и примет соответствующее решение, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

— Хоть город и закрытый, но у нас вся торговля частная, поэтому такие точки появились. Но мы проблему видим, — сказал глава Новоуральска Владимир Машков. — Лично я категорически против, чтобы такая продукция продавалась в автоматах — даже ребёнок может подойти и купить.

На последнем заседании комиссии по профилактике правонарушений он поручил администрации и правоохранительным органам в течение двух недель провести проверки, в том числе на правомерность появления в городе подобных торговых точек.

— Последствия для организма могут быть серьёзными. Вместо этилового спирта в подобных жидкостях нередко содержится метиловый спирт. По запаху и вкусу они схожи, но второй намного токсичнее, — рассказал начальник Центральной медсанчасти № 31 Новоуральска Андрей Морозов.

По словам главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, у нас до сих пор не урегулирован вопрос продажи спиртосодержащих жидкостей, пора бы этим заняться.

— Роспотребнадзор, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка — все говорят, что это не в их компетенции, в итоге потом министр здравоохранения отвечает, почему у нас столько отравившихся суррогатами, — отмечает он.