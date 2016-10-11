Мечтал собрать радио

Аркадий Знаменский: «Справились с заданием всего двое, у меня оказалось лучшее качество пайки». Фото: Станислав Насонов

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Два сотрудника НПО автоматики победили в конкурсе «Славим человека труда!» в номинации «Лучший сборщик электронных систем». Ведущий инженер-электроник Аркадий Знаменский и регулировщик радиоэлектронной аппаратуры Евгений Черных заняли первое и третье места соответственно.

— Электронные системы — понятие размытое, конечно. В данном случае нам надо было собрать плату цифрового осциллографа — прибора, который строит графики электрических сигналов, — рассказывает Аркадий Знаменский.

Второй этап конкурса представлял собой сборку, анализ и настройку устройства на параметры, прописанные в задании, что для Аркадия также не составило труда. Интерес к электронике он начал проявлять ещё в детстве. Аркадий любил разбирать разные приборы, но всегда пытался собрать их вновь. И с юных лет задумал самостоятельно собрать радио, правда, осуществил это лишь полгода назад.

А вот о победе в конкурсе даже не мечтал, просто делал то, что нравится. Признаётся, что и пошёл в эту сферу потому, что привлекает процесс создания различных устройств. Но опыт участия в подобных соревнованиях у него уже есть — этим летом Аркадий занял III место в первом корпоративном чемпионате ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы Роскосмоса».

— Участвуя в таких соревнованиях, понимаешь прежде всего, чего ты ещё не знаешь, что нужно изучить, чтобы дальше развиваться. Мне предыдущий опыт очень помог, я лишь перечитал заново международные стандарты, по которым нужно всё собирать, — говорит победитель.

Профессия «сборщик электронных систем», по данным министерства промышленности и науки области, входит в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда. Однако соревнования в этой номинации проводились впервые. Участников было немного — всего шесть человек. Но все они — сотрудники крупнейших промышленных предприятий машиностроительного комплекса: НПО автоматики, Уральского электромеханического завода, Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» и Уральского оптико-механического завода, представитель которого — Тимофей Леонтьев — занял II место.