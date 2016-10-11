Вы говорите на фарси?

Преподаватель Реза Гасеми проверяет, запомнили ли студенты, как написать на персидском языке слова «Россия» и «Иран». Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

На прошлой неделе в Центре иранистики Уральского федерального университета открылись курсы персидского языка (фарси). Это единственная на Урале точка, где фарси преподает представитель Ирана.

— Я — вечный студент и навсегда хотел бы им остаться, — говорит о себе Реза Гасеми. Он уже имеет не одно высшее образование, владеет шестью языками, является автором учебников, но продолжает учиться. Сейчас он — магистрант Института гуманитарных наук и искусств УрФУ по направлению «Преподавание русского языка как иностранного». А вечерами Реза обучает екатеринбургских студентов своему родному персидскому языку. За плечами у него богатый опыт преподавания фарси, правда, не в России, а в странах Центральной Азии.

— Я не вижу особых различий между российскими и иранскими студентами, те и другие хотят и любят учиться, — отмечает он. — Не считаю себя здесь чужим, ведь между Россией и Ираном всегда были тесные связи и хорошие взаимоотношения. Очень рад, что в Екатеринбурге создали условия для желающих изучать фарси. Посмотрите, какая большая группа сформировалась (В аудитории сидело около 20 человек. — Прим. ред.).

В перспективе будут организованы дополнительные группы, так как желающих много. А пока первыми к изучению персидского языка приступили студенты Института социальных и политических наук (ИСПН) УрФУ.

— Удивительная древняя культура Ирана буквально манит меня. Но чтобы понять культуру, надо знать язык, — объяснила своё желание изучать фарси учащаяся магистратуры ИСПН Татьяна Климова.

— Мы — востоковеды, поэтому должны разбираться в языках восточного мира. К тому же Иран имеет значительный вес на Ближнем Востоке, недавно с него были сняты международные санкции, а значит, открылись новые перспективы для развития экономических связей. Думаю, перед людьми, владеющими языком этой страны, также открываются дополнительные перспективы, — добавил студент четвёртого курса кафедры востоковедения Данил Минин.

Кстати, слушатели курсов персидского языка, успешно осваивающие программу, поедут на стажировку в иранские университеты.

Центр иранистики был открыт в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между университетом и Культурным представительством при посольстве Исламской Республики Иран в РФ. Как рассказала руководитель центра, профессор кафедры востоковедения ИСПН Гульнара Валиахметова, соглашение об академическом обмене и развитии научных связей между Ираном и УрФУ официально было подписано в апреле 2016 года. Но вызревало оно более десяти лет. Кафедра давно занимается иранскими исследованиями и накопила серьёзный научный потенциал. Так, докторская диссертация заведующего кафедрой Вадима Кузьмина посвящена международным отношениям на Ближнем Востоке, в частности пакту 1937 года, подписанному в Саадабаде — дворце иранского шаха — и оформившему политический блок четырёх стран: Ирака, Афганистана, Турции и Ирана. А докторская диссертация Гульнары Валиахметовой — иранской нефти и вопросам энергетической безопасности.

Импульс процессу придал состоявшийся ровно год назад визит посла Ирана в РФ господина Мехди Санаи, который уже не раз был в УрФУ и даже публиковался в университетских журналах.

— Я верю, что это будет многолетний успешный проект. Со временем у нас появятся связи, опыт, и мы сможем проводить масштабные мероприятия, допустим, фестивали иранского кино или иранской культуры, — поделился заведующий кафедрой востоковедения ИСПН профессор Вадим Кузьмин. — А пока постигаем язык: занятия ведутся факультативно на бюджетной основе. Будем приветствовать увеличение числа желающих изучать фарси и открывать новые группы. Найти преподавателя — носителя персидского языка не так-то просто. Сегодня мы — единственный на Урале центр, где есть такой специалист, к тому же присланный иранской стороной.