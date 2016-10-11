Средний Урал получит деньги на лекарства

О возможности получения бесплатных лекарств обязан информировать участковый врач. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

В 2016 году Свердловская область получит из федерального бюджета 119 миллионов рублей на приобретение медикаментов для людей, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ о распределении между регионами России специальных трансфертов из федеральной казны.

В целом между разными субъектами Российской Федерации в нынешнем году будет разделено 3,8 миллиарда рублей. Как говорится в пояснительной записке к документу, величина трансфертов для регионов рассчитана так, чтобы компенсировать расходы, вызванные подорожанием импортных лекарств из-за колебания валютного курса.

Для Свердловской области, кстати, выделяется самый большой трансферт среди регионов Уральского федерального округа. Для сравнения: в Челябинскую область поступит всего 73,8 миллиона рублей, в Тюменскую область — менее 59 миллионов рублей, в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру — 37,7 миллиона рублей, в Курганскую область — 25,6 миллиона рублей, в Ямало-Ненецкий автономный округ — 13 миллионов рублей.