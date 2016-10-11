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Печатные СМИ в КНР умирать не собираются

Частных СМИ в Китае нет. Все газеты, телеканалы и нформационные агентства — государственные, одна из немаловажных их целей — транслировать позицию правительства страны и повышать политическую грамотность населения. Фото: Алёна Хазинурова

Частных СМИ в Китае нет. Все газеты, телеканалы и нформационные агентства — государственные, одна из немаловажных их целей — транслировать позицию правительства страны и повышать политическую грамотность населения. Фото: Алёна Хазинурова

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016

В Китае уверены — если газеты и умрут, то ещё нескоро. В этом убедились корреспонденты «ОГ», по приглашению Генконсульства КНР в Екатеринбурге проехав этой осенью по трём городам Поднебесной и посетив несколько офисов их крупнейших СМИ. Правительство одной из самых современных и высокотехнологичных стран понимает, что печатная пресса — это способ наладить мощную систему коммуникации между людьми, поэтому не собирается отказываться от традиционных изданий.

Об этом говорят и огромные тиражи. Например, региональная ежедневная газета «Нанфанг дейли» (распространяется в южной провинции Гуандун) выходит тиражом девять миллионов экземпляров. И это ещё не рекорд — еженедельник «Воскресный Нанфанг» расходится в количестве 108 миллионов экземпляров. Для 70-тысячной «Областной газеты» — между прочим, самой тиражной региональной газеты в России — это, конечно, заоблачные цифры. Получается, что в провинции Гуандун каждый 11-й житель ежедневно получает официальную газету правительства региона, в Свердловской области — каждый 61-й. Газеты в Китае распространяются как в розницу, так и по подписке.

Однако параллельно китайцы развивают и новые технологии доставки информации — через сайты, страницы в социальных сетях, мобильные приложения, уличное телевидение и главную в Китае виртуальную площадку для общения «WeChat» («ВиЧат»). Даже в запрещённых в Китае «Фейсбуке» и «Ютьюбе» многие крупные СМИ имеют свои аккаунты — их ведут собкоры из других стран. Статусные издания стремятся переводить свои материалы на иностранные языки, причём не только на английский. Тем самым китайцы стараются донести информацию о событиях в своей стране до всего остального мира — жить в изоляции больше не модно.

В информационном агентстве «Синьхуа» существует отдельная должность репортёра, которой работает только с мобильными приложениями. Он пишет новости с места событий прямо на телефоне, сразу же загружает их в приложение и иллюстрирует фотографиями и видео, сделанными на камеру того же мобильного девайса.

Интересно, что зачастую печатные версии китайских газет и сайты этих изданий не дублируют друг друга.

— Многие принимают информацию, опубликованную на сайте «Жэньминь», за точку зрения правительства, но это не так. Точка зрения правительства отображается в газете «Жэньминь жибао» (официальное печатное издание ЦК Коммунистической партии Китая. — Прим. ред.), а на сайте — другой контент, — рассказал «ОГ» журналист газеты «Наньфан души» господин Фан Лян.

Даже офисы печатной версии «Жэньминь жибао» и их сайта находятся в разных зданиях. Только в Пекине на сайте работают более тысячи сотрудников, их кабинеты занимают девять этажей здания в центре столицы. А по всему миру материалы на сайт «Жэньминь» пишут 2 400 журналистов. Тем не менее считается, что в традиционных печатных СМИ Китая публикуется более точная информация, потому что их система проверки достоверности фактов выстроена годами и наиболее эффективна.

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Как известно, для письма в Китае используются иероглифы. Есть два способа их ввода на клавиатуре. Наиболее распространённый — фонетический с применением клавиатуры с латинскими буквами. Пользователь вводит не сам иероглиф, а его произношение. Однако одному и тому же произношению могут соответствовать десятки иероглифов. Нужный приходится выбирать вручную из выпадающего списка, что делает процесс печати довольно медленным.

Второй способ основан на графической структуре иероглифа. На каждой клавише в этом случае напечатано по восемь черт или графем, из которых пользователь, как пазл, составляет иероглиф. Однако из-за огромного количества вариантов сочетаний этих черт в иероглифах такой способ оказывается ещё сложнее.

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