В Нижнем Тагиле завершилась реконструкция судебного морга

Опубликовано в №190 от 12.01.2016

Сейчас в Нижнем Тагиле едва ли не лучшее городское бюро судебно-медицинской экспертизы в области. Хотя семь лет назад тогдашний заместитель главы города Вячеслав Погудин подписал решение о закрытии учреждения из-за полной непригодности здания…

Впервые в морге Нижнетагильского бюро судмедэкспертизы мне довелось побывать весной 1990 года. Тогдашний начальник медучреждения Александр Цыцерошин затеял реконструкцию здания. Было расширено помещение морга, но холодильник, как и прежде, мог принять лишь дюжину мёртвых тел. Остальные трупы лежали в вагончике за зданием, а то и прямо на земле.

Нормальное трупохранилище Цыцерошин построить не успел. Губернскому медицинскому учреждению оказалось невыгодно содержать здание постройки середины прошлого века, и оно было снято с баланса, став собственностью Нижнего Тагила.

Санитарно-гигиенические условия внутри мало соответствовали статусу медицинского учреждения. А ведь это «подразделение» морга были вынуждены посещать родственники, приехавшие забирать тело после экспертизы, а также люди, занятые поиском пропавших родных.

Менялись градоначальники, но муниципальные власти не могли найти решение проблемы. Полтора года назад СМИ сообщили, что администрация Нижнего Тагила выставила здание на торги. Лишь два предпринимателя рискнули бороться за безнадёжно убитое здание. В том числе — Николай Кытманов, руководитель похоронной корпорации Урала и владелец ритуального агентства «Реквием». Он понимал, что обязан выиграть тендер. Ещё до торгов на свой страх и риск Кытманов построил современное трупохранилище — холодильник на 45 тел. Получилось современное сооружение, отделанное нержавейкой и керамогранитом.

Победив в конкурсе, Кытманов немедленно занялся делом. Синергия частно-государственного партнёрства дала результат. К весне 2016 года было капитально реконструировано всё здание морга.

Завершение капитальной реконструкции городского бюро судебно-медицинской экспертизы — большое и важное событие в жизни Нижнего Тагила и пригорода. Заведующий городским бюро судебно-медицинской экспертизы Владислав Санниковдоволен:

— Даже областной морг не в таком состоянии. Создано всё для специалистов, которые работают в этой сфере. Молодые девчонки, закончив институт, приходят сюда, чтобы работать в нормальных условиях.

Сейчас завершается сооружение беседки для посетителей, задумана зона отдыха на свежем воздухе для работников. Проект озеленения территории разработан в известной ландшафтной мастерской Екатеринбурга. Планируется, что для оживления пейзажа несколько деревьев будет размещено даже на крыше здания. Ведь и в минуты горя надо напоминать людям, что жизнь продолжается.