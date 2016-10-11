«ОГ» наградила лучших почтовиков

Вместе с журналистами «ОГ» почтальонов поздравил и Александр Казанцев, замдиректора макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» по почтовому бизнесу. В центре — почтальон Татьяна Трифонова, справа — победительница конкурса Любовь Сотникова. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Вчера в редакции «Областной газеты» состоялось награждение первых победителей конкурса «Подписка «ОГ»–2017», который проводится совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России».

Лучших результатов в сентябре добились три почтальона, которые обошли коллег по подписке на новый продукт редакции — социальную версию газеты, включающую в себя программу телепередач и еженедельные тематические вкладки. Победителем стала почтальон ОПС Нижние Серги-1 (почтамт города Красноуфимска) Любовь Сотникова, подписавшая за сентябрь 50 земляков. Любовь Павловна пришла на почту после окончания школы да так и осталась здесь, доработав до пенсии и продолжая трудиться и после выхода на заслуженный отдых.

— По молодости я по нашим горам на каблуках бегала с тяжёлой почтовой сумкой на плече — фасонила, — делится Сотникова. — Сейчас, конечно, обувь выбираю удобную, но на маршрут, как и в молодости, выхожу с улыбкой и хорошим настроением. Мне несложно было подписать нижнесергинцев на «ОГ», потому что они газету любят. К тому же они мне доверяют и к моим советам прислушиваются.

Татьяна Трифонова, почтальон из посёлка Восточный (Серовский почтамт), и Татьяна Бабайлова из ОПС села Курдюково (почтамт города Лесного) за месяц подписали на «ОГ» по 30 человек. Все победители получили в подарок мультиварки.

Первый заместитель главного редактора «ОГ» Ирина Клепикова подчеркнула, что для журналистов очень важна непосредственная связь с почтовыми работниками, которые каждый день общаются с нашими подписчиками.

Почтальоны за чаепитием передали мнение читателей о газете, рассказали о своих проблемах. К примеру, читателям полюбилась тематическая страница про сад и огород, но они хотели бы также видеть на страницах кулинарные рецепты и советы по лечению народными средствами. Упомянули почтальоны о собаках, которые мешают им в работе, и сказали ещё об одной беде — отсутствии почтовых ящиков в частных домах.

P.S.: Конкурс продолжается. Любой из почтальонов и операторов почтовой связи Свердловской области может к нему присоединиться.