Слабый «Мотив»

Услугами оператора «Мотив» пользуются около 2,5 миллиона жителей УрФО. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

В среду, 12 октября, жители Свердловской области и соседних регионов, пользующиеся услугами сотового оператора «Мотив», обнаружили, что связи нет. После набора номера на экране телефона высвечивалась надпись: «Не зарегистрирован в сети».

Компания сообщила, что на сети произошла серьёзная авария и ведутся восстановительные работы.

— Точные причины пока не известны, мы пытаемся их выяснить. Все основные силы сейчас брошены на устранение аварии, — сказала «ОГ» пресс-секретарь компании «Мотив» Алёна Ярушина.

Она отметила, что проблема коснулась не всех абонентов, у некоторых есть возможность пользоваться связью. Между тем те, у кого отсутствовала такая возможность, были озадачены и даже возмущены: «Не могу работать с банковскими платежами, так как СМС-код подтверждения приходит на смартфон, а связи нет. Это реально не смешно!!! Предполагаю, что серьёзные люди будут подавать судебные иски…» — комментирует сообщение об аварии один из пользователей Фейсбука.

Вскоре выяснилось, что причиной аварии стала масштабная DDoS-атака на сеть «Мотив». Между тем накануне вечером с отсутствием связи столкнулись и абоненты интернет-провадера «ИнСис».

— Мы локализовали проблему. Её причины пока не понятны, специалисты разбираются с этим. Связаны ли проблемы наши и «Мотива»? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Хакерские атаки возможны как со стороны конкурентов, так это может быть и простое баловство. Это флуд: сеть заваливают большим пакетом, поток бесполезных данных ведёт к перегрузкам — всё равно что по узкой дороге пустить огромный поток транспорта. И у нас возникает своего рода «пробка», что ведёт к отказу в обслуживании. Хакерская атака может быть и не на оператора, а на какого-то конкретного корпоративного клиента. В итоге страдает вся сеть, — сказал нашему изданию генеральный директор компании «ИнСис» Артём Черанёв.

К 13.00 у оператора «Мотив» голосовая связь была восстановлена, но проблемы с выходом в Интернет с мобильного телефона оставались. На вопрос, будет ли абонентам предоставлена компенсация за доставленные неудобства, Алёна Ярушина ответила, что после того, как устранят причины аварии, в компании будут анализировать масштабы проблемы и думать о формах компенсации.

В 16.20 на странице компании в Фейсбуке появилась информация, что связь полностью восстановлена.

— Мы установили, что действовали зарубежные хакеры. Принято решение подавать заявление в полицию, — сказала «ОГ» Алёна Ярушина.