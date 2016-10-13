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Два милиционера не дали уйти пятерым бандитам

Алексей Ханов окончил педагогический колледж по специальности «Учитель физкультуры», но работать по профессии не стал и поступил на службу в ОВД. Алексей любил детей, но своим потомством обзавестись не успел (на фото — с чужим ребёнком). Фото: pogazam.ru

Алексей Ханов окончил педагогический колледж по специальности «Учитель физкультуры», но работать по профессии не стал и поступил на службу в ОВД. Алексей любил детей, но своим потомством обзавестись не успел (на фото — с чужим ребёнком). Фото: pogazam.ru

  • Опубликовано в №191 от 13.10.2016 

В 1999 году в Екатеринбурге два инспектора ДПС вступили в бой с бандой вооружённых грабителей. Один из милиционеров погиб, но преступники были задержаны.

В тот день в дежурную часть Кировского РУВД поступило сообщение об ограблении квартиры по улице Уральской. Что конкретно происходило в квартире, было неясно. Соседи, позвонившие в милицию, были уверены, что это всего лишь семейная ссора.

На место отправился ближайший экипаж ДПС — старшие сержанты Алексей Ханов и Сергей Помазкин. Уже через несколько минут они оказались на Уральской и поднялись на лифте на пятый этаж. Оказалось, что нужная им квартира выше. Тогда сержанты стали подниматься пешком, что и стоило одному из них жизни…

Не успели они дойти до седьмого этажа, как из-за лифтового ограждения выскочил мужчина и открыл огонь на поражение. Первые две пули попали в Алексея Ханова, который попытался обезвредить преступника. Сергей Помазкин тоже получил лёгкое ранение (пуля задела плечо), но вступил в бой и сумел отрезать бандитов от выхода, параллельно вызвав по рации подкрепление…

Выяснилось, что в квартире была вовсе не семейная ссора, а настоящее разбойное нападение: к предпринимателю вломились пятеро вооружённых преступников. Один из них увидел в окно подъехавшую патрульную машину и решил подкараулить сотрудников ДПС на лестничной площадке.

Алексей Ханов скончался ещё до приезда скорой. За убийство злоумышленник получил пожизненный срок. А сержант посмертно был награждён орденом Мужества. На тот момент Алексею было всего 26 лет. Обзавестись семьёй он не успел… Похоронили его на малой родине — в селе Ленское Туринского района.

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