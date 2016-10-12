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Наш картофель не нравится только жуку

Самые популярные сорта картофеля уральской селекции: Ирбитский, Каменский, Барон, а из новинок - Люкс, Амур и Горняк. Фото: Алексей Кунилов

Самые популярные сорта картофеля уральской селекции: Ирбитский, Каменский, Барон, а из новинок - Люкс, Амур и Горняк. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №191 от 13.10.2016 

Варёная, жареная, картошечка в супе, в рагу и салатах — когда мы едим — не задумываемся, каких сортов картофель был использован, главное, чтобы было вкусно. Но оказывается, часть картофеля, который мы можем купить в магазине или вырастить на своих участках, — уральской селекции.

Селекцией картофеля в Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства занимаются с 1956 года. За 60 лет специалисты создали 18 сортов — казалось бы, цифра не очень значительная. Просто на выведение каждого сорта уходит не менее 10 лет. Специалисты тщательно работают над характеристиками каждого сорта, но есть и общие тенденции.

Многие сорта картофеля уральской селекции выведены специально для промышленного производства. Их основная особенность — стойкость к механическим повреждениям. Фото Алексей Кунилов

— Для нас важно, чтобы картофель поспевал достаточно рано и чтобы у него были высокие вкусовые качества, — рассказала Елена Шанина, заведующая отделом селекции картофеля Уральского НИИ сельского хозяйства.

Особой популярностью как у сельхозпроизводителей, так и у частников уже много лет пользуются сорта Ирбитский и Каменский. Помимо того что картошка этих сортов в приготовленном виде вкусная, растения устойчивы ко многим заболеваниям, такой картофель пригоден и для механической уборки — клубни почти не повреждаются, что увеличивает срок их хранения.

Сорт Каменский в народе также прозвали «Антижук». Дело в том, что колорадскому жуку не по вкусу оказались жёсткие листья с ворсинками. Поэтому появляется вредитель на полях с этим картофелем крайне редко. Для посадки в огороде также подойдёт сорт Барон. Мякоть его при варке вкусная и рассыпчатая, но он менее устойчив к повреждениям.

За последние два года в «Российский государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» в раздел «Картофель» включены ещё пять сортов уральской селекции: Амур, Браво, Горняк, Люкс и Старт. Каждый из них пригоден для выращивания и в условиях сурового уральского климата, и в других климатических зонах.

— Мы стараемся выводить адаптивные сорта картофеля, чтобы они в любом климате себя чувствовали прекрасно, по-

этому наши сорта сегодня популярны в разных регионах страны, — сказала Елена Шанина.

При этом у каждого сорта есть свои особые преимущества, например, сорт Горняк устойчив к фитофторозу, раку картофеля. Сорт Люкс же даёт ранний и обильный урожай. Конечно, выведены все пять сортов-новинок скорее для выращивания сельхозпроизводителями, но это не означает, что они не подойдут для частного огорода. Приобрести сорта картофеля уральской селекции можно у различных сельхозпроизводителей, которые уже давно занимаются их реализацией. Найти, например, сорта Каменский, Ирбитский или Люкс труда не составит. Правда, эти сорта пользуются большой популярностью и очень быстро раскупаются. Чтобы решить эту проблему и удовлетворить спрос, по словам Елены Шаниной, в Белоярском районе Свердловской области с 2014 года строится специальный селекционный семеноводческий комплекс с лабораториями, теплицами, хранилищами, который в ближайшем будущем сможет обеспечивать область качественным семенным материалом.

Уральскую картошку можно найти на прилавках наших магазинов. Фото: Алексей Кунилов

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