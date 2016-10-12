Не каждая роза боится мороза

Розы канадской селекции отлично приживаются на Урале. Фото: seedland.ru

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Принято считать, что царица цветов нежна и очень прихотлива. Между тем селекционеры вывели немало сортов роз, которые хорошо чувствуют себя в суровом уральском климате.

Наиболее зимостойкой считается роза морщинистая. Она растёт в открытом грунте и не требует особого ухода.

— На основе розы морщинистой были выведены махровые гибриды — белоцветковые, розовоцветковые и малиновоцветковые. Все они не боятся холодов, рано зацветают и цветут в течение всего сезона, шикарно смотрятся, имеют приятный аромат, — рассказала научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

По её словам, сейчас найти в продаже эти сорта очень сложно, так как уральские хозяйства практически не занимаются размножением садовых роз, а используют импортный посадочный материал. Также непросто найти такие малоизвестные сорта, как роза майская и роза игристая, способные в нашем климате расти в открытом грунте. Сегодня на рынке широко представлена достаточно большая серия канадских сортов роз. Они так называются, потому что были выведены в Канаде специально для выращивания в суровых погодных условиях.

— На Среднем Урале они хорошо растут, но зимовать могут только под укрытием. Укрывать можно акрилом вместе с лапником, либо просто лапником, — пояснила Ольга Киселёва.

Она отметила, что ассортимент роз в уральском саду можно увеличить в десятки раз, если выращивать цветы в закрытом грунте. А на зиму выкапывать их, помещать в какую-то ёмкость и хранить в подвале или на балконе.

Опытные дачники также советуют сделать над кустом розы своего рода каркас, допустим, деревянный, покрыть его толем, а сверху присыпать снегом.