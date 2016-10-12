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Расцветают яблони… на груше

На одной яблоне — два сорта. Фото: moya-dachka.ru

На одной яблоне — два сорта. Фото: moya-dachka.ru

  • Опубликовано в №191 от 13.10.2016 

Да, такое вполне возможно. И даже не будучи агрономом, можно на груше выращивать яблоки и наоборот. Прививки к плодовым деревьям у опытных садоводов — обычное дело, надо только знать некоторые правила. Если участок небольших размеров, и нет места для различных сортов, например, яблонь, тогда на одну яблоню можно привить несколько других сортов. Можно привить даже грушу на яблоню.

Во-первых, семечковые виды деревьев прививают только на семечковые (яблони-груши), а косточковые — на косточковые (вишни-черешни). Прививку выполняют черенком или почкой. Для начала можно по-учиться прививке на лесных деревьях. Лучшее время для прививок — конец апреля – начало мая. Черенки можно купить в питомнике или на селекционной станции, а то и попросить у других садоводов, от районированных или наших уральских сортов. Для прививки лучше срезать черенки с южной стороны кроны взрослого дерева. Толщина по окружности примерно с обычный карандаш, на черенке должны быть 4–7 развитых почек.

Во-вторых, важно правильно соединить срезы привоя и подвоя. Косой ровный срез делают длиной 4–6 сантиметров, такой же срез должен быть на черенке. Затем плотно прикладывают обе части и обматывают изолентой или аптечным пластырем. Сверху привой и подвой обрабатывают садовым варом.

Прививка почкой требует ювелирной точности: на ветке делают Т-образный разрез коры, а на стволе с почкой вырезают «щиток» — почку с частью древесины, около одного сантиметра по обе стороны от почки. «Щиток» вставляется в разрез, место прививки плотно обматывается изолентой и обрабатывается садовым варом.

Известно, что великому селекционеру Ивану Мичурину удалось привить грушу даже на лимон, ну а садоводам можно попытаться для начала привить грушу на яблоню. А вот дерево груши принимает черенок яблони намного хуже, ему больше подходит прививка от других сортов груш. Легендарный уральский селекционер, создатель многих уральских сортов груш и яблок Леонид Котов успешно привил на обычную рябину боярышник. На лесную рябину, кстати, прививают также кизильник блестящий, аронию и иргу. К слову, черенки для прививки в селекционной станции или питомнике как раз лучше брать от «котовских» сортов.

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