Уральские учёные создали восемь новых гибридов томата

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

В Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) готовятся вывести на рынок несколько новейших сортов томата, наиболее приспособленных к нашим условиям. Рассказывает об этом декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил КАРПУХИН.

— Действительно, впервые в истории Среднего Урала мы занимаемся селекцией томата. Сейчас на испытании находится 21 гибрид, в ноябре эта работа заканчивается, надеюсь, что два из них, предназначенные для выращивания в крупных тепличных комбинатах, по её итогам будут внесены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации (Госреестр). По шести другим, предназначенным для садоводов и дачников, мы подадим заявку на включение в Госреестр на будущий год.

— С какой целью ведутся эти работы?

— Обеспечить уральцев качественными семенами. Сегодня большой проблемой является присутствие на рынке некачественных семян. У них может быть плохая всхожесть, они не приспособлены к нашим условиям, дают низкие урожаи или, как часто бывает, на пакетиках написано одно, а люди получают совершенно другое.

— Чем ваши томаты будут отличаться от уже имеющихся в продаже?

— Для уральского климата характерны резкие перепады температуры. И наша задача, во-первых, создать такие стрессоустойчивые сорта, которые спокойно переносили бы их, при этом не теряя урожайности. Во-вторых, эти томаты должны быть отличного вкуса, обладать полезными диетическими свойствами. В-третьих, они должны быть высокопродуктивными и не уступать в этом качестве гибридам голландской селекции. Сегодня наши тепличные комбинаты 80–90 процентов семян получают из Голландии. Мы хотим предложить такие гибриды томатов, которые не уступали бы импортным по продуктивности, по устойчивости к вредителям и болезням и по способности долго храниться.

— У них уже есть названия, их можно купить?

— Названия томатам ещё не придумали, они все пока под номерами, идёт испытание перспективных форм. В продаже они появятся через год.

— По каким ещё культурам идёт селекция?

— Мы занимаемся четырьмя культурами, томат среди них самая новая для нас, его селекцией мы занимаемся четыре года. Всё началось с огурца, сейчас у нас есть гибрид Колян, который многие садоводы уже полюбили, его можно хоть на засолку использовать, хоть в салат порезать, он не пустой внутри, несмотря на то, что не требует пчёлоопыления. В селекции огурца мы не снижаем темпов и два новых гибрида также хотим передать на включение в Госреестр — Нежный и Олимпиец.

Ещё одна культура, по которой ведётся селекционная работа, это лук-шалот. В Госреестр мы ввели совместно с крестьянско-фермерским хозяйством «Надежда» два сорта — Берёзовский аристократ и Любимец Урала. И четвёртая наша культура — редис. По нему мы сегодня получили две перспективные формы, которые долго не уходят в стрелку. Это решает больную для многих садоводов проблему, когда они выращивают редис, а он быстро уходит в стрелку и корнеплод становится уже невкусным. В перспективе хотим заняться селекцией баклажана, сладкого перца и зелёных культур, таких как укроп, кориандр.