Сорт «Свердловский»

Уральская груша Розовый бочонок очень сладкая и может храниться до Нового года. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

В октябре ещё не поздно заняться посадкой яблонь и груш. Но подбирать сор-та плодовых культур в наших климатических условиях нужно очень тщательно: не все деревья способны выдерживать характерные для Урала весенние заморозки и зимние холода. Уральские селекционеры с 1935 года занимаются выведением выносливых и неприхотливых сортов, способных за короткое лето давать высокий урожай. О лучших сортах яблок и груш, полученных в последние годы Свердловской селекционной станцией садоводства, «ОГ» рассказал старший научный сотрудник этой организации Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

Летние сорта яблок

Один из самых известных сортов яблонь, выведенных ещё в прошлом веке уральским селекционером Леонидом Котовым, — Серебряное копытце. Эти яблоки рано созревают и хороши на вкус.

— На основе Серебряного копытца были выведены два других летних сорта — Розочка и Аксёна. Плоды у них крупные: у Аксёны могут достигать 120–150 граммов, а у Розочки — даже 170 граммов. Мякоть у Розочки хрустящая, а у Аксёны более рыхлая, мелкозернистая, — рассказал Дмитрий Тележинский. — Оба сорта имеют иммунитет к такому широко распространённому заболеванию яблонь, как парша, ежегодно дают хороший урожай, отличаются высокой зимостойкостью.

Под зимостойкостью подразумевается не только температурный порог, который способно выдержать растение (многим уральским сортам не страшны даже сорокаградусные морозы). Имеется в виду и то, что плоды успеют вызреть за короткое и нежаркое лето, такое, как было, к примеру, в 2015 году. Некоторые сорта, популярные в более южных регионах, тоже не боятся суровых зим, но их относят к среднезимостойким и низкозимостойким, потому что для созревания плодов им требуется не менее 120 тёплых дней. К тому же за короткое, как на Урале, лето, деревья не успевают пройти все стадии подготовки к зиме, поэтому плохо её переносят.

Ещё в середине прошлого века свердловские селекционеры получили высокозимостойкий и отличающийся хорошей урожайностью сорт Уралец. Сегодня он широко распространён: во многих садах можно увидеть высокие яблони, на которых созревают небольшие по величине румяные сладкие яблочки, использующиеся как в свежем виде, так и для различных переработок.

— На основе Уральца был создан сорт Горнист, у него плоды в два раза крупнее и созревают раньше, из них получается прекрасный сок, — отметил наш собеседник. — Другие хорошо зарекомендовавшие себя сорта — Сувенир, Анис Свердловский, а также Соковое-3, плоды которого имеют красивый розовый окрас и приятный кисло-сладкий вкус. Последний сорт, так же, как и Уралец, не боится холодов, поэтому подходит для северных районов.

Все вышеназванные сорта относятся к ранним: яблоки созревают в конце августа — начале сентября и хранятся примерно месяц.

Осенние сорта

Порядка двух месяцев могут храниться яблоки таких сортов, как Исеть белая и Папироянтарная. И те, и другие имеют отличный кисло-сладкий вкус, но внешне отличаются. Плоды Исети белой крупные, белые с нежно-розовыми размытыми полосками, а плоды Папироянтарной помельче, желтовато-янтарного цвета. Последний сорт был выведен путём скрещивания двух других — Папировки и Янтаря.

— До конца ноября могут храниться яблоки нового, интересного, на мой взгляд, сорта Данила. Деревья у Данилы зимостойкие и устойчивы к парше, плоды жёлтые, крупные, до 160 граммов, — подчеркнул селекционер.

По его мнению, из поздних осенних сортов заслуживает внимания сорт Экранное с его сладкими, тёмно-красными плодами, отличающимися хрустящей кремовой мякотью. Такие яблоки хороши как в свежем виде, так и для переработки. Деревья устойчивы к болезням. Похожими свойствами обладает сорт Родниковая. Его плоды ещё крупнее, но по зимостойкости он уступает Экранному.

Зимние сорта

Из зимних сортов, способных храниться до весны, садоводам может быть интересен Свердловчанин с красивыми жёлтыми плодами. Недостаток этого сорта в том, что яблони могут поражаться паршой.

— Сорт, популярный не только на Среднем Урале, но и в более южных областях — Краса Свердловска. Крупные сладкие яблоки могут храниться до мая. Но есть недостатки — умеренная урожайность и средняя зимостойкость. Для северных районов я порекомендовал бы зимний сорт Исетская поздняя. Его плоды среднего размера, приятные на вкус, но покрываются маслянистым восковым налётом. Это натуральный воск, ничего вредного и опасного в нём нет, — утверждает Дмитрий Тележинский.

На его взгляд, один из самых качественных зимних сор-тов — Благая весть, он произошёл от Красы Свердловска, плоды его чуть мельче, но урожайность выше. Однако сажать Благую весть можно только в южной части Свердловской области. Другой популярный поздний сорт — Первоуральская. Его особенность в том, что яблокам нужно вылежаться два-три месяца, сразу после сбора они слишком терпкие, но постепенно вкус меняется.

Груши

Самые популярные летние уральские сорта — Талица, Заречная, Радужная, Пермячка и Флейта. Все они отличаются по типу мякоти и по вкусу.

— У груш гамма вкусов шире, чем у яблок. Поэтому я посоветовал бы садоводам, прежде чем выбирать саженцы, попробовать плоды на вкус, — сказал Дмитрий Тележинский.

По его словам, проверенные осенние сорта — Добрянка, Чусовая и Гвидон. Плоды двух последних хороши для изготовления сока, при том что из многих сортов груш сок получить невозможно: мякоть рыхлая, поэтому получается грушевое пюре.

Из уральских сортов дольше всех, до января-февраля, могут храниться груши Султан. Однако, по словам Дмитрия Тележинского, особыми вкусовыми качествами они не обладают.

Осенью прикопать, весной посадить

Плодовые деревья можно сажать в саду как весной, так и осенью.

— Осенью ассортимент в питомниках выше, чем весной. На весну остаётся лишь то, что не успели продать. Поэтому садоводам, которых интересуют конкретные сорта, лучше приобретать саженцы в сентябре-октябре, — советует наш собеседник. — На зиму их нужно прикопать под наклоном. Снег укроет саженцы и спасёт их от подмерзания и солнечных ожогов. В марте и апреле, когда в течение суток наблюдаются резкие перепады температуры, днём светит яркое солнце, а ночью трещит мороз, нежная кора молодых деревьев может пострадать. А так деревья закалятся, весной, как только оттает земля, их нужно выкопать и посадить ровно. Тогда они будут сильными и здоровыми. При пересадке нельзя сильно заглублять корни, иначе дерево будет чувствовать себя некомфортно, и это скажется на урожае.