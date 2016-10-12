Новые правила проезда в поездах
12 октября 2016, 18:14
Алексей Кивокурцев
- Опубликовано в №191 от 13.10.2016
Сейчас СМИ страны активно обсуждают возможную замену президента ОАО «РЖД». Но мало кто знает, что новым будет не только руководитель организации, но и правила для пассажиров! «Красной бурде» удалось раздобыть секретный документ. Ниже – его основные положения.
- Багаж пассажира и сам пассажир должны проходить в двери вагона. Пассажиры весом более 200 кг обязаны доплатить за половину своих веса и габаритов как за багаж.
- В случае если пассажир не может найти свой вагон (утеря вагона), с пассажира взыскивается стоимость вагона, умноженная на номер вагона.
- Пассажиры имеют право размещать на стене вагона объявления об обмене полками. Оформление обмена оплачивается и производится в Бюро обмена полками, расположенном в купе проводника.
- Пассажир имеет право перевозить домашних животных и птиц за плату. В случае отсутствия оплаты проводник имеет право изъять животное или птицу и продать их на перроне в счёт оплаты.
- Запрещается сморкаться в постельное бельё, плакать в подушку едкими или горючими слезами, опускать шторки окон до пола, смотреть в занавешенное окно.
- Пассажир не имеет права требовать от проводника, чтобы он заправлял его постель и скручивал лебедей и слоников из его белья. Эта услуга не входит в стоимость билета и оплачивается отдельно.
- Проводник не обязан увлажнять бельё, чтобы было «как при Союзе». Ностальгирующие пассажиры увлажняют бельё самостоятельно или оплачивают услугу увлажнения дополнительно.
- Пассажиру разрешается сделать себе свой стоп-кран и дёргать его сколько влезет.
- В случае если пассажир проехал свою станцию, ему предоставляется возможность доехать до следующей станции за дополнительную плату.
- Пассажиру разрешается открывать рот на работников РЖД без издавания каких-либо звуков.
- За любые замечания в адрес проводника пассажир подвергается штрафу в виде включения дополнительного отопления в купе или подселения в купе дополнительного пассажира.
- Повреждение пассажиром оконных стёкол влечёт за собой спасительный ветерок и проветривание вагона.
- Пассажиру запрещается ходить по коридору вагона туда-сюда более 3 раз за раз. Также запрещается ходить поперёк вагона более 100 раз за поездку.
- Бесцельное передвижение (шараханье) по коридору в ночное время в одних трусах наказывается штрафом в 5 000 р., в других трусах – 20 000 р.
- Во время проводимой проводником уборки пассажирам запрещается наступать на провод пылесоса, препятствуя поступлению в пылесос пыли.
- В пути следования во время остановки пассажир имеет право выйти на мороз в трусах и шлёпанцах, поёживаясь, быстро покурить и торопливо заскочить обратно в вагон, предварительно поскользнувшись на ступеньках и потеряв один шлёпанец.
- Пассажирам запрещается на остановках самовольно менять вагоны поезда местами.
- Администрация поезда не несёт ответственности за рост цен на все услуги во время поездки.
- Наслаждение красотами российской природы за окном уже входит в стоимость билета. Проводники не имеют права взимать за это дополнительную плату.
- И покорнейшая просьба: пива проводникам не предлагать!
Алексей Кивокурцев