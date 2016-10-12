Новые правила проезда в поездах

Алексей Кивокурцев

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Сейчас СМИ страны активно обсуждают возможную замену президента ОАО «РЖД». Но мало кто знает, что новым будет не только руководитель организации, но и правила для пассажиров! «Красной бурде» удалось раздобыть секретный документ. Ниже – его основные положения.

Багаж пассажира и сам пассажир должны проходить в двери вагона. Пассажиры весом более 200 кг обязаны доплатить за половину своих веса и габаритов как за багаж.

В случае если пассажир не может найти свой вагон (утеря вагона), с пассажира взыскивается стоимость вагона, умноженная на номер вагона.

Пассажиры имеют право размещать на стене вагона объявления об обмене полками. Оформление обмена оплачивается и производится в Бюро обмена полками, расположенном в купе проводника.

Пассажир имеет право перевозить домашних животных и птиц за плату. В случае отсутствия оплаты проводник имеет право изъять животное или птицу и продать их на перроне в счёт оплаты.

Запрещается сморкаться в постельное бельё, плакать в подушку едкими или горючими слезами, опускать шторки окон до пола, смотреть в занавешенное окно.

Пассажир не имеет права требовать от проводника, чтобы он заправлял его постель и скручивал лебедей и слоников из его белья. Эта услуга не входит в стоимость билета и оплачивается отдельно.

Проводник не обязан увлажнять бельё, чтобы было «как при Союзе». Ностальгирующие пассажиры увлажняют бельё самостоятельно или оплачивают услугу увлажнения дополнительно.

Пассажиру разрешается сделать себе свой стоп-кран и дёргать его сколько влезет.

В случае если пассажир проехал свою станцию, ему предоставляется возможность доехать до следующей станции за дополнительную плату.

Пассажиру разрешается открывать рот на работников РЖД без издавания каких-либо звуков.

За любые замечания в адрес проводника пассажир подвергается штрафу в виде включения дополнительного отопления в купе или подселения в купе дополнительного пассажира.

Повреждение пассажиром оконных стёкол влечёт за собой спасительный ветерок и проветривание вагона.

Пассажиру запрещается ходить по коридору вагона туда-сюда более 3 раз за раз. Также запрещается ходить поперёк вагона более 100 раз за поездку.

Бесцельное передвижение (шараханье) по коридору в ночное время в одних трусах наказывается штрафом в 5 000 р., в других трусах – 20 000 р.

Во время проводимой проводником уборки пассажирам запрещается наступать на провод пылесоса, препятствуя поступлению в пылесос пыли.

В пути следования во время остановки пассажир имеет право выйти на мороз в трусах и шлёпанцах, поёживаясь, быстро покурить и торопливо заскочить обратно в вагон, предварительно поскользнувшись на ступеньках и потеряв один шлёпанец.

Пассажирам запрещается на остановках самовольно менять вагоны поезда местами.

Администрация поезда не несёт ответственности за рост цен на все услуги во время поездки.

Наслаждение красотами российской природы за окном уже входит в стоимость билета. Проводники не имеют права взимать за это дополнительную плату.

И покорнейшая просьба: пива проводникам не предлагать!

Алексей Кивокурцев