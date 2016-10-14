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В Екатеринбурге началось восстановление самого большого дореволюционного храма

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий заложил первый камень в основание храма Большой Златоуст. Фото: orthodox-newspaper.ru

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий заложил первый камень в основание храма Большой Златоуст. Фото: orthodox-newspaper.ru

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2016 

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге, на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта, началось восстановление на историческом месте самого большого дореволюционного храма уральской столицы, который был снесён в 1930 году.

Новый храм-колокольня был заложен на старом фундаменте в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

При восстановлении были использованы сохранившиеся чертежи, фотографии и картины, изображавшие Большой Златоуст. В результате фасады и общий вид удалось воссоздать в полном соответствии с историческим обликом, поэтому автором проекта считается российский архитектор Василий Морган, который строил церковь в ХIХ веке. Высота храма — 65 метров, хотя первый Большой Златоуст, если судить по сохранившимся документам, достигал 77 метров (строители уверяют, что это ошибка: при соблюдении пропорций храм не мог быть таким высоким). А вот колоколов стало даже больше — было 10, а теперь 14.

Новый Большой Златоуст был освящён и открыт в 2013 году, но службы начались ещё раньше.

— Как только построили основную часть — примерно с 2008 года, прямо на стройплощадке начали совершаться постоянные акафисты и молитвы, сформировалась община, — рассказал Димитрий Бажанов, протодиакон, клирик храма-колокольни.

Первый Большой Златоуст был заложен в Екатеринбурге в 1847 году, строили его 29 лет. С 1920-х годов храм стал овощехранилищем. В 1928-м сняли — под предлогом ветхости здания — колокола, а в 1930-м совсем снесли, поставив на его месте сначала памятник Ленину и Сталину, а позже — уральскому революционеру Малышеву. При восстановлении Большого Златоуста монумент Малышеву перенесли на берег Исети.

В восстановленный Большой Златоуст каждое воскресенье на службу приходит по 150–200 человек, всего он способен вместить чуть больше тысячи прихожан.

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