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В России создали радиоэлектронное оружие, не имеющее аналогов в мире

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2016 

МОСКВА.В России созданы и успешно испытаны первые образцы уникального радиоэлектронного оружия на новых физических принципах. Об этом вчера сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя предприятия-разработчика новой системы — «Объединённой приборостроительной корпорации» (входит в состав Государственной корпорации «Ростех»).

О новом оружии представитель ОПК рассказал на первой международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек-2016», которая с 13 по 15 октября проходит в Армении. Особенность нового оружия заключается в том, что оно нейтрализует технику противника без применения традиционных средств поражения (снарядов) — с помощью направленной энергии. Она совершает непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолётов, беспилотников и нейтрализует высокоточное оружие.

— Корпорацией действительно создано новое радиоэлектронное оружие, которое успешно прошло испытание, — сообщил корреспонденту «ОГ» руководитель пресс-службы «Объединённой приборостроительной корпорации» Леонид Хозин. — Но на выставке «АрмХайтек-2016» его образцы не представлены. На этой выставке Россия демонстрирует оружие, которое серийно поставляет в другие страны. Подобные разработки на ступень ниже самых современных. Экспорт перспективных военных технологий в нашей стране запрещён. Уникальное радиоэлектронное оружие на новых физических принципах было продемонстрировано во время военно-технического форума «Армия-2016», состоявшегося в Подмосковье в сентябре 2016 года. Но это был закрытый показ только для представителей Министерства обороны. Вы не найдёте в открытом доступе даже фотографии этого оружия.

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