Автор


Жилина,
Оксана

Сегодня можно рассмотреть Уран в бинокль

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2016 

В ночь на 15 октября произойдёт ежегодное противостояние Урана с Солнцем. Уральцы смогут увидеть в бинокль или телескоп планету на минимальном расстоянии от Земли, сообщил «ОГ» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

— Это наилучший период для наблюдения за планетой, так как расстояние от Земли составит всего 2,835 миллиарда километров. Найти Уран можно в созвездии Рыбы, любительский телескоп или бинокль покажет её серовато-голубой диск. В крупные телескопы можно наблюдать наиболее яркие спутники Урана: Титания, Ариэль, Умбриэль, Оберон и Миранда. 16 октября в 3:30 Уран легко будет найти благодаря прохождению полной Луны южнее планеты в пяти градусах, — объяснил Владилен Санакоев.

Уран открыт в 1781 году. Первоначально он был принят за комету, но позже астрономы вычислили, что объект движется по орбите и является планетой.

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