Почему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала Жукова

В зале заседаний Верховного Совета СССР (слева направо) Павел Бажов, председатель Свердловского облисполкома Константин Николаев, маршал Георгий Жуков. Фото: Музей писателей Урала

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

«ОГ» продолжает цикл публикаций к 120-летию маршала Георгия Константиновича Жукова (см «ОГ» за 07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 10.08.16, 19.09.16).

«Немца на «ура» не возьмёшь!»

Да, известный, если не знаменитый российский писатель-фронтовик Виктор Астафьев не любил Жукова и не стеснялся в выражениях по этому поводу. Другое дело, почему-то эта тема вновь начала муссироваться в либеральной прессе в год 120-летнего юбилея полководца.

В 2009 году вышла книга Виктора Астафьева «Нет мне ответа… Эпистолярный дневник. 1952—2001 годы», где цитируется одно из его писем другому писателю-фронтовику Вячеславу Кондратьеву в декабре 1987 года: «А между прочим, тот, кто «до Жукова доберётся», и будет истинным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжёлого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до неё не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть её».

Были и другие нелицеприятные его высказывания о советских генералах, горе-победителях, которые не берегли солдат и с потерями не считались. Жукову даже приписывали (не Астафьев) выражение: «Солдат не жалеть, русские бабы ещё нарожают!». И кому только не приписывали эту фразу — Екатерине II, Потёмкину, Меньшикову, но Жуков… Вряд ли. Известно другое его высказывание: «Немца на «ура» не возьмёшь!», это он сказал на одном из совещаний при обороне Сталинграда, когда распекал командиров частей за то, что у них плохо работает разведка и они воюют вслепую, оттого несут большие потери. Кроме того, известно множество его приказов о том, что при наступательных боях командиры часто ведут танки и бойцов «в лоб» немецких укрепрайонов, а надобно их обтекать и прорываться в тылы противника — и потерь меньше, и толку больше.

Известный военный теоретик, генерал армии, доктор исторических и военных наук Махмут Гареев всесторонне исследовал полководческое искусство Жукова и в отношении потерь вывел интересную закономерность, у него даже специальная таблица есть. Во время крупнейших операций войска под командованием Жукова несли гораздо меньшие удельные, то есть в процентном соотношении, потери, нежели у других командующих фронтами. Например, в наступлении под Москвой потери у Западного фронта (Г.К. Жуков) составили 13,2 процента от боевого строя, а у Калининского фронта (И.С. Конев) — 14,2 процента. Ржевско-Вяземская операция: Западный фронт — 20,9 процента, Калининский — 35 процентов. И так далее, по всем крупным операциям, и где командовал Жуков, там потери всегда были меньше.

Так что у Астафьева своя, окопная, не штабная, правда о войне. И неизвестно ещё, чей крест тяжелее — у того, кто в бой идёт, или у того, кто посылает людей на верную гибель, которой при умении воевать можно и избежать. А как иначе победить врага?

Два друга, два депутата

Когда Жуков прибыл на Урал, он ещё не читал бажовскую «Малахитовую шкатулку», но слышал о ней. Первый сказ сборника впервые был опубликован в свердловской газете «На смену!» 18 октября 1938 года, а сам сборник увидел свет спустя год. Маршал послал порученца за книгой в библиотеку Дома офицеров. Прочитал и захотел поближе познакомиться с автором. И Бажов, по свидетельству современников, тоже хотел познакомиться с маршалом, понимал, как тяжело ему было после блистательных побед оказаться в ссылке. Бажов ведь тоже пережил опалу — два раза из партии исключали, каждую ночь ждал, не приедет ли за ним «чёрный воронок».

Маршал Жуков на прощании с Бажовым в зале Свердловской филармонии (в центре). Фото: музей писателей Урала

Вскоре для знакомства и случай представился, после одного из совещаний в обкоме партии. Жуков сказал, что ему очень понравилась «Малахитовая шкатулка», её образный язык, кое-что он выписал и уже использовал в своих выступлениях.

У них сразу возникла внутренняя симпатия друг к другу, хотя разница в возрасте была в 17 лет. Жуков стал частым гостем в доме Павла Петровича на улице Чапаева, 11. Там сейчас находится музей уральского писателя. Иногда маршал заезжал прямо из поездок по частям округа попить чайку, поговорить о том о сём. Павел Петрович всегда рад был этим неожиданным визитам, встречал маршала с улыбкой, в неизменных валенках. Но жизнь часто сводила их и на официальных мероприятиях, ведь оба были депутатами Верховного Совета. И в зале, и в президиуме они всегда старались сесть рядышком, им всегда было о чём перемолвиться.

Однажды Жуков даже предложил Павлу Петровичу написать книгу об армии, но тот грустно ответил, что уже, наверное, не осилит — годы берут своё. И 3 декабря 1950 года Бажова не стало. Председателем комиссии по организации похорон был друг писателя Жуков. Прощание с Бажовым проходило в концертном зале Свердловской филармонии, где всего два года назад отмечали 70-летие Павла Петровича. Без преувеличения можно сказать, что проститься с Бажовым пришли десятки тысяч свердловчан. Свидетельство тому — опубликованная в «ОГ» 10 декабря 2015 года фотография. Гроб с телом покойного выносили руководители области, друзья писателя, в том числе и Георгий Константинович. Для всех это была большая потеря…