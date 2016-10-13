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Почему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала Жукова
13 октября 2016, 17:47
В зале заседаний Верховного Совета СССР (слева направо) Павел Бажов, председатель Свердловского облисполкома Константин Николаев, маршал Георгий Жуков. Фото: Музей писателей Урала
- Опубликовано в №192 от 14.10.2016
«ОГ» продолжает цикл публикаций к 120-летию маршала Георгия Константиновича Жукова (см «ОГ» за 07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 10.08.16, 19.09.16).
«Немца на «ура» не возьмёшь!»
Да, известный, если не знаменитый российский писатель-фронтовик Виктор Астафьев не любил Жукова и не стеснялся в выражениях по этому поводу. Другое дело, почему-то эта тема вновь начала муссироваться в либеральной прессе в год 120-летнего юбилея полководца.
В 2009 году вышла книга Виктора Астафьева «Нет мне ответа… Эпистолярный дневник. 1952—2001 годы», где цитируется одно из его писем другому писателю-фронтовику Вячеславу Кондратьеву в декабре 1987 года: «А между прочим, тот, кто «до Жукова доберётся», и будет истинным русским писателем, а не «наследником». Ох, какой это выкормыш «отца и учителя»! Какой браконьер русского народа. Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжёлого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до неё не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит говорить о трагедии нашего народа, в том числе о войне всю правду, а если не всю, то хотя бы главную часть её».
Были и другие нелицеприятные его высказывания о советских генералах, горе-победителях, которые не берегли солдат и с потерями не считались. Жукову даже приписывали (не Астафьев) выражение: «Солдат не жалеть, русские бабы ещё нарожают!». И кому только не приписывали эту фразу — Екатерине II, Потёмкину, Меньшикову, но Жуков… Вряд ли. Известно другое его высказывание: «Немца на «ура» не возьмёшь!», это он сказал на одном из совещаний при обороне Сталинграда, когда распекал командиров частей за то, что у них плохо работает разведка и они воюют вслепую, оттого несут большие потери. Кроме того, известно множество его приказов о том, что при наступательных боях командиры часто ведут танки и бойцов «в лоб» немецких укрепрайонов, а надобно их обтекать и прорываться в тылы противника — и потерь меньше, и толку больше.
Известный военный теоретик, генерал армии, доктор исторических и военных наук Махмут Гареев всесторонне исследовал полководческое искусство Жукова и в отношении потерь вывел интересную закономерность, у него даже специальная таблица есть. Во время крупнейших операций войска под командованием Жукова несли гораздо меньшие удельные, то есть в процентном соотношении, потери, нежели у других командующих фронтами. Например, в наступлении под Москвой потери у Западного фронта (Г.К. Жуков) составили 13,2 процента от боевого строя, а у Калининского фронта (И.С. Конев) — 14,2 процента. Ржевско-Вяземская операция: Западный фронт — 20,9 процента, Калининский — 35 процентов. И так далее, по всем крупным операциям, и где командовал Жуков, там потери всегда были меньше.
Так что у Астафьева своя, окопная, не штабная, правда о войне. И неизвестно ещё, чей крест тяжелее — у того, кто в бой идёт, или у того, кто посылает людей на верную гибель, которой при умении воевать можно и избежать. А как иначе победить врага?
Два друга, два депутата
Когда Жуков прибыл на Урал, он ещё не читал бажовскую «Малахитовую шкатулку», но слышал о ней. Первый сказ сборника впервые был опубликован в свердловской газете «На смену!» 18 октября 1938 года, а сам сборник увидел свет спустя год. Маршал послал порученца за книгой в библиотеку Дома офицеров. Прочитал и захотел поближе познакомиться с автором. И Бажов, по свидетельству современников, тоже хотел познакомиться с маршалом, понимал, как тяжело ему было после блистательных побед оказаться в ссылке. Бажов ведь тоже пережил опалу — два раза из партии исключали, каждую ночь ждал, не приедет ли за ним «чёрный воронок».
Маршал Жуков на прощании с Бажовым в зале Свердловской филармонии (в центре). Фото: музей писателей Урала
Вскоре для знакомства и случай представился, после одного из совещаний в обкоме партии. Жуков сказал, что ему очень понравилась «Малахитовая шкатулка», её образный язык, кое-что он выписал и уже использовал в своих выступлениях.
У них сразу возникла внутренняя симпатия друг к другу, хотя разница в возрасте была в 17 лет. Жуков стал частым гостем в доме Павла Петровича на улице Чапаева, 11. Там сейчас находится музей уральского писателя. Иногда маршал заезжал прямо из поездок по частям округа попить чайку, поговорить о том о сём. Павел Петрович всегда рад был этим неожиданным визитам, встречал маршала с улыбкой, в неизменных валенках. Но жизнь часто сводила их и на официальных мероприятиях, ведь оба были депутатами Верховного Совета. И в зале, и в президиуме они всегда старались сесть рядышком, им всегда было о чём перемолвиться.
Однажды Жуков даже предложил Павлу Петровичу написать книгу об армии, но тот грустно ответил, что уже, наверное, не осилит — годы берут своё. И 3 декабря 1950 года Бажова не стало. Председателем комиссии по организации похорон был друг писателя Жуков. Прощание с Бажовым проходило в концертном зале Свердловской филармонии, где всего два года назад отмечали 70-летие Павла Петровича. Без преувеличения можно сказать, что проститься с Бажовым пришли десятки тысяч свердловчан. Свидетельство тому — опубликованная в «ОГ» 10 декабря 2015 года фотография. Гроб с телом покойного выносили руководители области, друзья писателя, в том числе и Георгий Константинович. Для всех это была большая потеря…
Кстати
Проект по изданию книги «Маршал Г.К. Жуков в исторических оценках, документах и воспоминаниях» получил статус губернаторской программы. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Также утверждён состав экспертного совета по оценке исторических материалов для издания книги. Его возглавил и.о. заместителя председателя правительства региона Владимир Романов. В книге из четырёх частей будет дан анализ достижений маршала в военной и общественно-политической сферах.