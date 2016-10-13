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В поджогах машин екатеринбуржцы обвиняют УК

Фото: Екатерина Шишкина

Фото: Екатерина Шишкина

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2016 

В столице Среднего Урала по ночам неизвестные продолжают поджигать автомашины. С начала 2016 года в регионе произошло 512 пожаров на автотранспорте, в 274 случаях причинами стали поджоги. Только в ночь на среду, 12 октября, ГУ МЧС по Свердловской области зафиксировало три возгорания. Во всех трёх случаях владельцы связывают случившееся с «коммунальными войнами».

Один из пострадавших — владелец «Lada Priora» Дмитрий Трынов — является старшим по дому, жильцы которого недавно сменили управляющую компанию. С тех пор как был расторгнут договор с прежними коммунальщиками (УК ЖКХ Октябрьского района, директор Елена Баженова) и началось сотрудничество с недавно созданной УК «Лига ЖКХ», его семье несколько раз угрожали по телефону. Однако в УК свою причастность к правонарушению отрицают.

— Сказать можно что угодно. Не может наша компания таким заниматься. Даже смешно это представить — управляющая компания будет чей-то автомобиль сжигать! — ответили «ОГ» в приёмной УК ЖКХ Октябрьского района, отказавшись давать развёрнутый комментарий.

Защищают коллег и в УК «Стандарт», которую ещё ни разу не обвиняли в поджогах.

— Для меня такие обвинения звучат дико. В управляющих компаниях работают абсолютно нормальные люди, — сообщила «ОГ» Елена Ильина, пресс-секретарь УК «Стандарт». — Уйти из одной УК в другую или создать ТСЖ несложно. У нас 350 домов, за месяц два дома ушло, один пришёл — постоянная текущая работа. Поэтому я не верю, что кто-то из УК пойдёт на уголовное преступление из-за такой мелочи. Если они попадутся на этом, то потеряют доверие всех жильцов.

По мнению члена правления товарищества собственников жилья «Менделеева, 16» Екатерины Шишкиной, чей автомобиль сгорел прошлой ночью, с произошедшим напрямую связана компания ЗАО УЖК «Урал-СТ» (руководитель Михаил Плешаков): коммунальщики якобы запугивают людей и мешают им объединиться в ТСЖ. В УК же считают, что жильцы этого дома незаконно провели общее собрание собственников, на котором приняли решение о создании ТСЖ. В настоящее время спор между жильцами и УК рассматривается в суде.

— Политика ЗАО «УЖК «Урал-СТ» запрещает любые действия, дискредитирующие управляющую компанию, что подтверждается отсутствием каких-либо уголовных и административных дел, — ответил «ОГ» руководитель УК Михаил Плешаков. — Отдельные собственники, проживающие по указанному адресу, всячески блокируют выполнение функций по надлежащему обслуживанию дома, в отношении сотрудников УК постоянно проводят различные провокации.

Как подчеркнули в полиции Екатеринбурга, работа по установлению лиц, причастных к поджогам автотранспорта, находится на постоянном контроле руководства городского управления. Кроме того, в текущем году подобные преступления неоднократно раскрывались. Некоторые из них были совершены после конфликтов на бытовой почве.

При этом в официальных сообщениях МВД никак не фигурируют «коммунальные разборки», хотя случаи поджога автомобилей активистов и председателей ТСЖ были и ранее. Доказать прямую связь ЧП с конфликтами между собственниками жилья и коммунальщиками пока ни в одном из случаев не удалось. В полиции советуют пострадавшим подробно излагать все свои подозрения в заявлениях, по которым сотрудники проведут проверки.

Кстати

Вчера начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов встретился с автовладельцами, чьи машины пострадали накануне.

— Правоохранители признали, что все эти эпизоды, которые имеют одинаковый почерк, необходимо объединять в одно дело. Будет создана следственная группа, особое внимание обещают уделить экономической подоплёке «коммунального криминала», — рассказал «ОГ» присутствовавший на встрече Дмитрий Трынов. — На совещании прозвучали имена возможных главных заказчиков, якобы связанных с ОПС Уралмаш. Эта информация проверяется.

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