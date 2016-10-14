Пельмени — раз в год

Несмотря на плотный график, Ксения Телешова обязательно находит время на спорт и хореографию. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Телеведущая ОТВ Ксения ТЕЛЕШОВА считает, что правильное питание и физические нагрузки — основа здорового состояния души и тела. Она рассказала «ОГ», как ей удаётся быть всегда полной сил и энергии при очень плотном рабочем графике.

— Здоровый образ жизни — это определённая философия, когда человек прекрасно понимает, что он ответственен за своё психологическое состояние, за состояние своего здоровья. Поэтому я уделяю внимание здоровому питанию, физическим упражнениям, спа-процедурам — это обязательные атрибуты моей жизни.

Фото: Павел Ворожцов

— Читала, что в детстве вы были «пышечкой»…

— У нас в семье любили тяжёлую уральскую пищу. Я никогда не была толстой, но «пышечкой» меня можно было назвать. Пельмени люблю до сих пор. Но ем их очень редко. Сейчас я питаюсь иначе: пью натощак воду, не употребляю никаких сладких, газированных напитков. Всегда чувствую, что сегодня хочу съесть. А ем примерно четыре-пять раз в день, небольшими порциями: углеводы в первой половине дня, а белковую лёгкую пищу и овощи — во второй. Это помогает чувствовать себя хорошо. И много лет я не ем после 18 часов, здесь есть разные споры. Но я ложусь спать довольно рано — уже в 22:30, так как встаю в шесть утра, поэтому могу себе позволить последний приём пищи около 18 часов.

— А не хочется иногда съесть что-нибудь вредное?

— Нет, я просто не люблю такую еду, предпочитаю натуральную, свежую, качественную. Как говорил Омар Хайям: «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». Я скорее буду пить воду, чем съем что-то неполезное. Могу поесть орехи, которые у меня всегда с собой.

— А на физическую активность хватает времени?

— Несмотря на свой напряжённый график, я тренируюсь три-четыре раза в неделю. Но это как раз мне и помогает всегда чувствовать себя хорошо и иметь достаточно энергии. Я в последнее время увлеклась кроссфитом * — это довольно серьёзный вид физической нагрузки. На кроссфит хожу один раз в неделю, один раз также занимаюсь йогой и два — танцами. Последнее — и для души, и для здоровья. Я выбираю классические танцы — хореографию, балет. Это помогает мне держать осанку, что необходимо в том числе и для работы телеведущей.

* Высокоинтенсивные тренировки, направленные на развитие мускулатуры, тренировку сердца, дыхательной системы и общей выносливости.

— Вашей дочке уже 6,5 лет. Когда вы были в положении, то в декрет ушли лишь за день до родов, почему?

— Я — человек, который делает то, что любит, что хочет делать. К тому же не было никаких показаний, чтобы ограничить физическую активность. Более того, на протяжении всей беременности я до последнего ходила на занятия с тренером, благодаря этому очень быстро восстановилась. Уже через две недели после рождения своей доченьки я вернулась в эфир и через месяц — в спортзал. Могу сказать, что до беременности я весила больше, чем вешу сейчас: было 60 килограммов, а теперь 55–56. Именно во время и после беременности я стала внимательнее относиться к питанию, к отдыху и многим другим вещам.

— Помимо работы телеведущей, вы обучаете людей правильно говорить, этот навык влияет на самочувствие человека?

— Безусловно, потому что основа правильной речи — это правильное дыхание, которое, в свою очередь, является основой нашего здоровья. Мы часто недополучаем кислород, потому что дышим поверхностно. А дыхание животом — диафрагмальное дыхание — способствует тому, что человек начинает чувствовать себя лучше. На занятиях я всегда уделяю большое внимание как раз дыхательным упражнениям, особенно в период распространения вирусов гриппа, ОРВИ. На самом деле я в детстве очень страдала болезнями, связанными с носоглоткой — гланды, аденоиды. Но с тех пор, как стала профессионально заниматься дыханием, таких проблем больше нет.

Совет от Ксении Телешовой Начинайте каждое утро с резких, коротких вдохов и выдохов носом. Полминуты делаете, полминуты отдыхаете, снова полминуты делаете. Чтобы научиться дышать глубоко, можно положить руки на рёбра и сделать вдох таким образом, чтобы руки разжимались

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов