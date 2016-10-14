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«Сердечные» заблуждения

Сердечно-сосудистые заболевания нельзя вылечить так же легко, как лечат ОРВИ. Чаще всего приходится принимать лекарства годами. Фото: Станислав Савин

Сердечно-сосудистые заболевания нельзя вылечить так же легко, как лечат ОРВИ. Чаще всего приходится принимать лекарства годами. Фото: Станислав Савин

  • Опубликовано в №193 от 15.10.2016 

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний может быть эффективным, когда пациент тщательно выполняет все рекомендации врача и не занимается самолечением. Правда, нередко происходит как раз наоборот. О том, что мешает пациентам лечиться как следует, «ОГ» рассказала Оксана Ротарь, кардиолог Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Она приезжала из Санкт-Петербурга на Всероссийский конгресс кардиологов-2016, который прошёл в столице Урала в конце сентября.

— Есть целый ряд заблуждений, или даже их можно назвать псевдоубеждениями, которые порой мешают пациентам выполнить все рекомендации, а нам, соответственно, работать с ними. Например, многие люди считают, что таблетки вредят печени. Хотя то, что мы назначаем, оказывает на этот орган минимальное воздействие. Также они боятся привыкнуть к таблеткам и стать зависимыми. Поэтому осознанно или неосознанно отказываются от таблеток, пропускают время приёма.

А что такое «синдром одной упаковки»?

— К сожалению, тоже распространённое явление. Все привыкли, что ОРВИ можно вылечить одной упаковкой лекарства. При сердечно-сосудистых заболеваниях чаще всего приходится принимать лекарства длительно, годами. А многие пациенты пропивают одну упаковку и прекращают. Соответственно, через какое-то время их состояние вновь ухудшается.

После чего они думают, что лечение им не помогает либо врач некомпетентный попался?

— Да, негативный опыт рождает подобные заблуждения, причём опыт не только свой — пациенты между собой делятся, распространяя эту информацию. Ещё одна причина рождения таких «мифов» — просто низкая информированность пациентов. Они не знают, почему возникает болезнь, как она протекает и чем опасна. Имеют место и социально-экономические причины отказа от лечения — им просто не хватает денег, особенно когда речь идёт о приёме сразу нескольких препаратов одновременно.

Пытаются ли пациенты пользоваться «народными методами»?

— Российским людям, к сожалению, это свойственно. Мы не отрицаем того, что травы могут иметь мочегонный, успокоительный эффект, понижать давление, но надо понимать, когда может быть достаточно их, а когда нужны уже серьёзные средства. Я своим пациентам говорю: «Дополнительно вы можете применять любые припарки, которые не ухудшают ваше здоровье, и недорогие, конечно». Но ведь многие ведутся, например, на то, что с помощью барсучьего жира можно вылечить практически все болезни, а мёд подобрать «в соответствии с проблемой»: для зрения, иммунитета, сердца.

Психологические установки тоже могут быть помехой?

— Безусловно. Многие мужчины имеют такую установку: «я мужчина, я не могу болеть, потому что буду казаться слабым». В итоге недомогание они перетерпят, а потом — инфаркт. У женщин бывает наоборот. Женщине с гипертонией в семье больше уделяют внимания, ей может казаться, что она в таком состоянии более женственна — часто падает в обморок. Она подсознательно не хочет становиться здоровой.

Ситуация хоть немного меняется?

— Пациенты становятся более информированными, они знают побочные действия препаратов. Можно сказать, что большинству нравится быть соучастниками процесса.

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