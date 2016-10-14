Свердловчанам угрожают три вируса гриппа

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Некоторое время назад Роспотребнадзор РФ напугал россиян сообщением о том, что в страну может прийти вирус опасного гонконгского гриппа, против которого у нас нет иммунитета. Между тем на Среднем Урале в этом сезоне ещё не было ни одного случая лабораторного подтверждения диагноза «грипп».

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остаётся пока в пределах нормы. На минувшей неделе показатель составил 57,7 случая на десять тысяч населения. При этом в двух муниципальных образованиях показатель заболеваемости ОРВИ более чем в 1,5 раза превысил среднеобластной — в Каменске-Уральском и ЗАТО Свободный.

— Сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппа ожидается в декабре и январе, — пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

По её словам, Всемирная организация здравоохранения определила три штамма гриппа, которые будут циркулировать на территории Северного полушария в течение этого сезона. Это АН1N1, вызвавший всплеск заболеваемости в прошлом году, AH3N2, который называют гонконгским, он особенно опасен для дошкольников и пожилых людей, а также вирус типа «В». Между тем одна вовремя поставленная прививка спасает от рисков тяжёлого течения болезни и серьёзных осложнений при любом из трёх штаммов гриппа. Как утверждают эпидемиологи, лучшее время для прохождения вакцинации против гриппа — сентябрь-октябрь.

К началу текущей недели прививки сделали более 706 тысяч свердловчан, то есть чуть более 17 процентов населения области.