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В столице Урала собрались акушеры со всего мира

  • Опубликовано в №193 от 15.10.2016 

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей смежных специальностей из России и зарубежья встретились в Екатеринбурге на восьмой конференции «Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы». Представители Германии, Канады, Армении и других стран сравнивают опыт лечения бесплодия и выхаживания новорождённых и делятся наработками.

Одна из главных тем конференции — развитие вспомогательных репродуктивных технологий. Примером успешной работы в этом направлении является как раз принимающая сторона — Свердловская область, где созданы все условия для получения бесплатной помощи при лечении бесплодия. Например, в 2016 году у нас планируется провести 6 730 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках ОМС. Также специалистов заинтересовал опыт создания единого на весь Урал регистра учреждений, проводящих ЭКО.

— Сейчас необходимо задуматься о появлении всероссийского регистра, это позволит фонду обязательного медицинского страхования более эффективно распределять квоты, — сказал Виктор Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Российского Университета дружбы народов.

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