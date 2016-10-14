В столице Урала собрались акушеры со всего мира

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей смежных специальностей из России и зарубежья встретились в Екатеринбурге на восьмой конференции «Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы». Представители Германии, Канады, Армении и других стран сравнивают опыт лечения бесплодия и выхаживания новорождённых и делятся наработками.

Одна из главных тем конференции — развитие вспомогательных репродуктивных технологий. Примером успешной работы в этом направлении является как раз принимающая сторона — Свердловская область, где созданы все условия для получения бесплатной помощи при лечении бесплодия. Например, в 2016 году у нас планируется провести 6 730 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках ОМС. Также специалистов заинтересовал опыт создания единого на весь Урал регистра учреждений, проводящих ЭКО.

— Сейчас необходимо задуматься о появлении всероссийского регистра, это позволит фонду обязательного медицинского страхования более эффективно распределять квоты, — сказал Виктор Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Российского Университета дружбы народов.