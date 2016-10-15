В лесу под Карпинском разыгралась сцена из фильма «Выживший»

Алексей Коптяков уже настолько поправился, что вышел на работу, пока, правда, в маске... Фото: Татьяна Шарафиева / «Вечерний Карпинск»

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя Леонардо ДиКаприо напал медведь.

Фельдшер лобвинской скорой помощи 28-летний Алексей Коптяков, приехавший к родителям в Карпинск, отправился на охоту в сторону Кытлыма — хотел добыть куницу. Но вместо куницы лайка охотника в небольшой котловине подняла из пещеры медведя…

Зверь вылетел из своего убежища как пружина. В стволах у охотника была дробь и выстрелить он всё-таки успел, но лишь ранил медведя, а тому, как слону, — дробина нипочём… И деваться-то было некуда! Но в чём-то повезло: зверь искусал руки и голову, но всё-таки до смерти не загрыз и ушёл.

До дороги было метров триста — как он их преодолел, Алексей помнит плохо. Две машины проехали мимо… А третья остановилась. В ней ехал турист из Санкт-Петербурга Александр Дерюгин, который, на счастье, раньше работал в службе спасения и знал, что и как делать в таких случаях. Картина была ужасающей — нижняя челюсть висела на одной коже, всё в крови. Дерюгин отвёз охотника в Карпинскую больницу, медики сделали что смогли и отправили Алексея в Екатеринбург, в ГКБ № 23, которая специализируется на челюстно-лицевых травмах (подробно об этой истории «ОГ» рассказывала 19 января этого года).

Алексей Коптяков перенёс тогда две очень сложных операции. В марте этого года ему сделали ещё одну, высокотехнологичную, уже в Краснодаре, по квоте Минздрава РФ — восстановили нижнюю челюсть. И в эти дни он опять в Краснодаре, на очередной операции. Связаться с ним не удалось: «Абонент недоступен». Возможно, как раз в этот момент его оперировали. Коллеги Алексея в лобвинской скорой помощи рассказали, что ему дали третью группу инвалидности, но он уже вышел на работу. Лицо пока полностью не восстановлено, и фельдшер работает в маске. В Краснодаре ему планируют вставить зубы-импланты, а также попробуют восстановить слёзные каналы. И эта операция, судя по всему, будет не последней.

Нечаянные встречи с медведем в лесу, к сожалению, не исключены. В прошлом году, например, было два случая нападения зверя на охотников, но всё обошлось менее драматично. В этом году таких случаев не зафиксировано.