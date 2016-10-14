Губернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощи

Евгений Куйвашев вручил ключи и документы на новые машины главврачам больниц из 28 муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

По нормам один автомобиль скорой помощи положен для обслуживания 10–12 тысяч человек населения. Срок его службы, опять же по нормам, — 5 лет. И 37 новых автомобилей для муниципальных станций экстренной медицины, поступившие в Свердловскую область по федеральной программе, позволят снять остроту в оперативности выезда бригад.

— Эти машины находятся на дежурстве круглые сутки, и износ у них быстрый. И неважно, сколько их приобретается — автопарк скорой помощи постоянно нуждается в обновлении, ибо медики скорой первые приходят на помощь пациенту, и во многом от их профессионализма, умения пользоваться современным оборудованием, которое установлено в автомобилях, зависит состояние пациента. То, что произошло сегодня — значительное подспорье станциям скорой медицинской помощи, — сказал Евгений Куйвашев.

Следует сказать, что за период 2012–2015 годов только за счёт средств областного бюджета уже приобретено 305 единиц санитарного автотранспорта. В 2016 году правительством региона заключены контракты на приобретение 68 автомобилей на общую сумму более 75,8 миллиона рублей. Распределённые вчера автомобили нужно добавить к общему количеству.

— Задача депутатов Госдумы — как минимум сохранить уровень финансирования на здравоохранение, как максимум — увеличить. И обеспечение техникой службы скорой помощи — это важный вопрос для всей России. И эти ласточки — первые. Скоро будет ещё одно поступление — в распределении находятся ещё 500 машин по Российской Федерации. И это не к выборам, это текущая работа, и подчеркну, что Свердловская область получила очень большую квоту по сравнению с соседними регионами. Вот этот человек (показывает на Евгения Куйвашева) сделал для этого очень много. Искренне хочу сказать, что если бы он не вмешался — машин было бы намного меньше, — заявил депутат Госдумы Александр Петров.

На территории области сегодня функционирует 53 учреждения службы скорой медицинской помощи, которые эксплуатируют 590 автомобилей для экстренной помощи.